Η εισαγγελέας είπε «ναι» στο αίτημα εκταφής για την ταυτοποίηση της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι

Με παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας, διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να γίνει η εκταφή του γιου του απεργού πεινάς Πάνου Ρούτσι.



Ειδικότερα, η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ικανοποίησε τα αιτήματα εκταφής του Πάνου Ρούτσι, ενώ στη συνέχεια θα εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

«Δικαίωμα να ξέρω τι έχει ο τάφος του παιδιού μου»

Υπενθυμίζουμε ότι εκτός από τη Μαρία Καρυστιανού, νέο αίτημα εκταφής της σορού του παιδιού του, Δημήτρη Ασλανίδη, κατέθεσε ο πατέρας του Παύλος Ασλανίδης, στην Πρόεδρο Εφετών Λάρισας, Μαρία Λιανού.



Ο Παύλος Ασλανίδης ζητά να διενεργηθούν συμπληρωματικές ανακριτικές πράξεις, υποστηρίζοντας ότι δεν έγιναν όλα όσα έπρεπε προς διερεύνηση της αλήθειας στην τραγωδία των Τεμπών.



Μεταξύ άλλων, στο αίτημα, το οποίο υπογράφεται από τον δικηγόρο του Παύλου Ασλανίδη, Γιάννη Ματζουράνη, αναφέρεται:



«Η μέχρι σήμερα άρνηση διενέργειας της αιτούμενης ανακριτικής πράξης υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην αμεροληψία και αντικειμενικότητα των δικαστών και συνακολούθως την Ανεξαρτησία της ελληνικής Δικαιοσύνης, αφού δεν συνοδεύεται από σοβαρά επιχειρήματα και αιτιολογείται ανεπαρκώς με προσφυγή στα περιβόητα τρία (3) βίντεο, μολονότι σε όλα τα αιτήματά μου ουδεμία αναφορά υπάρχει σε παράνομα ή νόμιμα φορτία χημικών ουσιών, αλλά εκφράζεται μόνον η αγωνία και το ηθικό δικαίωμα ενός πατέρα να γνωρίζει τι ακριβώς περιέχει ο τάφος του τέκνου του και ποια είναι τα αίτια του αιφνιδίου και βίαιου θανάτου του».

«Η εκταφή θα δώσει απαντήσεις»

Εξάλλου, η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων «Τέμπη 2023» έχει μιλήσει για το «δικαίωμα στην εκταφή».

«Τα οστά του παιδιού μου είναι δικά μου, δεν είναι κρατική περιουσία για να μου το απαγορεύσει κάποιος», δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού και συνέχισε εξαπολύοντας «πυρά» κατά της Αναστασίας Παπαδοπούλου, προέδρου του Αρείου Πάγου: «Η ίδια είπε ότι έχει γίνει εξαιρετική ανάκριση και έκλεισε σωστά η υπόθεση για να προχωρήσει η διαδικασία, όταν την ίδια μέρα προέκυψαν στοιχεία από το Γενικό Χημείο του Κράτους με 17 δείγματα ξυλολίου».



Πρόσθεσε, δε, πως και ο ανακριτής αντί να ζητήσει την εκταφή για να γίνουν τοξικολογικές, έκλεισε την υπόθεση, εξηγώντας ότι «δεν έχουν γίνει τοξικολογικές. Και μόνο γι’ αυτόν τον λόγο θα έπρεπε να γίνει αυτεπαγγέλτως εκταφή».