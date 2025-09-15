Πατέρας θύματος των Τεμπών ξεκίνησε απεργία πείνας στο Σύνταγμα - Τι ζητά ο πατέρας του Ντένι Ρούτσι

Απεργία πείνας και δίψας στην πλατεία Συντάγματος ξεκίνησε ο πατέρας του Ντένι Ρούτσι, θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, ζητώντας «Δικαιοσύνη και Αλήθεια».

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένι, που έχασε τη ζωή του στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα το 2023 μαζί με 56 άλλους ανθρώπους, προχώρησε σε αυτόν τον αγώνα απαιτώντας «τώρα την άδεια εκταφής του παιδιού μου από τον εισαγγελέα που βάση νόμου δικαιούμαι».

Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Καθισμένος δίπλα ακριβώς στο αυτοσχέδιο μνημείο που έχει στηθεί μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη για τα 57 θύματα των Τεμπών, ο Πάνος Ρούτσι ανάρτησε ένα πανό το οποίο ανακοινώνει την απόφασή του να προχωρήσει σε απεργία και δίψας. Όπως αναφέρεται στο πανό, ο αγώνας αυτός γίνεται «για τον Ντένι, για όλα τα παιδιά, για Δικαιοσύνη και Αλήθεια, για να μη χαθούν άλλες ζωές για τα κέρδη τους».

Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Την στήριξή της στην απόφαση του Πάνου Ρούτσι εξέφρασε και η Μαρία Καρυστιανού, με ανάρτησή της στα social media.

Όπως τονίζει η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων του δυστυχήματος και μητέρα της 20χρονης Μάρθης Ψαροπούλου, η οποία επίσης βρήκε τραγικό θάνατο στα Τέμπη, «στην χώρα μας, όπως την κατάντησαν, δικαστές και εισαγγελείς αρνούνται στον γονιό το πιο ιερό δικαίωμα του, την ΕΚΤΑΦΗ του παιδιού του για να μάθει από τι πέθανε και για να ελέγξει ότι τα μέρη της σωρού που έθαψε ανήκουν πράγματι στο παιδί του και όχι σε άλλον νεκρό!».

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

«Η Ελλάδα ακούει;;;;

Στην χώρα μας, όπως την κατάντησαν, δικαστές και εισαγγελείς αρνούνται στον γονιό το πιο ιερό δικαίωμα του, την ΕΚΤΑΦΗ του παιδιού του για να μάθει από τι πέθανε και για να ελέγξει ότι τα μέρη της σωρού που έθαψε ανήκουν πράγματι στο παιδί του και όχι σε άλλον νεκρό!

Προσωπικά κατήγγειλα στον Εισαγγελέα ότι αναγνώρισα οστό στην σακούλα που μου παραδόθηκε και που ΔΕΝ περιγράφεται σε καμία από τις δύο ιατροδικαστικές (διαφορετικές!) εκθέσεις που έχω για την κόρη μου!

Πλην όμως η εισαγγελική αρχή μου ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΦΗ και με παρέπεμψε στον Ανακριτή που επίμονα αρνείται να γίνει εκταφή χωρίς ΚΑΜΙΑ σοβαρή και νόμιμη αιτιολογία!!!!

Το γνωστό: Αποφασίζω και διατάζω καταπατώντας ιερά και όσια!!

Και αυτή η χώρα αυτοαποκαλείται Κράτος Μέλος της Ευρώπης και εφαρμοστής των αρχών Κράτους Δικαίου που αυτή υπηρετεί!

Ντροπή!

Στην Ελλάδα έχει αποδειχθεί ότι είναι ΟΛΟΙ συνεννοημένοι, ΟΛΟΙ αρνούνται την εκταφή γιατί θα ΔΕΙΞΕΙ τις χημικές ουσίες που έκαψαν τα παιδιά μας!!!

Και τότε πως θα μπαζωθούν οι ευθύνες και πως θα προστατευτεί το ΚΑΚΟΨΥΧΟ αφεντικό;;;

Η Ευρώπη ακούει;;;

Γιατί οι κεραίες της Ευρώπης είναι αδρανείς στις αναφορές που έχουμε καταθέσει;

Πρέπει να θρηνήσουμε και τον γονιό, τον Πάνο, που ξεκίνησε σήμερα απεργία πείνας;

Μέχρι που θα μας αναγκάσετε να φτάσουμε;;;

Ντροπή επίορκοι!

Μέχρι τέλους!»