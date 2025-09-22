Κυβέρνηση για Ρούτσι: «Δεν παρεμβαίνουμε στη δικαιοσύνη, κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη»

Η κυβέρνηση προσπαθεί να διαχειριστεί πολιτικά και επικοινωνιακά την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι ο οποίος ζητά την εκταφή της σορού του 22χρονου παιδιού του που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία στα Τέμπη.

Ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και αφού ξεκαθάρισε με κατηγορηματικό τρόπο πως είναι άλλο το ανθρώπινο και άλλο το πολιτικό σκέλος της υπόθεσης, τόνισε πως το αίτημα του πατέρα είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας της δικαιοσύνης και όχι της κυβέρνησης ή της αντιπολίτευσης.

Ξεκαθάρισε επίσης πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να παρέμβει στη δικαιοσύνη και κάλεσε όλους όσοι ζητούν κάτι τέτοιο να το δηλώσουν δημόσια.

«Σε ανθρώπινο επίπεδο δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην συγκλονίζεται από τον αγώνα που δίνει ένας γονιός που έχει χάσει το παιδί και ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να υποβάλει όποιο αίτημα επιθυμεί» τόνισε ο κ. Μαρινάκης



Αφήνοντας αιχμές για τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για «επαγγελματίες αλληλέγγυους και πολιτικές δυνάμεις που θέλουν να εμπορευματοποιήσουν τον ανθρώπινο πόνο» προσθέτοντας μάλιστα πως υπάρχει μέρος του πολιτικού συστήματος που δεν επιθυμεί να ξεκινήσει γρήγορα η δίκη».



Για «ανθρωπιστικά και ηθικά δίκαιο αίτημα» έκανε λόγο από την πλευρά του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης μιλώντας στον ΣΚΑΪ.