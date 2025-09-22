Τέμπη: Προσφυγή 80 συγγενών και τραυματιών στον Άρειο Πάγο- «Να μην μπουν στοιχεία κάτω από το χαλί»

Προσφυγή με την οποία ζητούν τη διεξαγωγή συμπληρωματικής ανάκρισης για την τραγωδία των Τεμπών, κατέθεσαν στον Άρειο Πάγο 80 τραυματίες και συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Στην προσφυγή τους αναφέρουν ότι υπήρξαν βεβιασμένοι χειρισμοί από τον εφέτη για να κλείσει η ανάκριση ενώ, στη συνέχεια, ο Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας με εξπρές διαδικασίες έκανε την πρότασή του. Όπως τονίζουν, δεν εξετάστηκαν κρίσιμα έγγραφα όπως αυτό του Γενικού Χημείου του Κράτους για την ύπαρξη εύφλεκτων υλικών στην μοιραία αμαξοστοιχία.

Στην αίτηση αναφέρεται ότι «διαπιστώνονται συγκλίνουσες παραλείψεις εκ μέρους της ανάκρισης, όλες σε σχέση με την πρόκληση της φωτιάς που διαπιστωμένα κατέκαψε ζωντανούς τουλάχιστον πέντε με επτά επιβάτες της επιβατικής αμαξοστοιχίας και ενδεχομένως κι άλλους από τους συνολικά 27 απανθρακωμένους συγγενείς μας, όπως και τραυμάτισε σοβαρότατα κάποιους από μας. Η σοβαρότητα, η αντικειμενικότητα και αποτελεσματικότητα μιας δικαστικής έρευνας πρωτίστως εδράζεται στα ευρήματα και την πλήρη αξιολόγηση αυτών. Αυτή η έρευνα εξελίσσεται διαρκώς εμπλουτιζόμενη με νέα στοιχεία, τα οποία πρέπει να γνωστοποιούνται και να αξιολογούνται από πρόσωπα εγνωσμένου επιστημονικού κύρους και ειδικής υπηρεσιακής κατάρτισης»

Παράλληλα, τονίζουν ότι από το σύνολο της δικογραφίας έχουν προκύψει μεταξύ άλλων «επαρκή στοιχεία στοιχειοθέτησης τέλεσης αξιόποινων πράξεων σε βαθμό κακουργήματος από τους εκπροσώπους της “Hellenic train”" αλλά και ποινικές ευθύνες άλλων προσώπων.

Σε αυτό το πλαίσιο ζητούν από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια και ιδίως να παραγγείλει προς τον εισαγγελέα εφετών Λάρισας να επιστρέψει τη δικογραφία στον εφέτη ανακριτή για τη διενέργεια συμπληρωματικής κύριας ανάκρισης και να προβεί σε κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια.

Φωτό: ΜΠΟΛΑΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ/EUROKINISSI

«Ζητάμε να ανοίξει ξανά η υπόθεση»

Μετά την κατάθεση της αίτησης τους, ο Νίκος Παπαγγελής, πατέρας της Αναστασίας Παπαγγελή που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα, τόνισε ότι θέλουν «να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον σταθμάρχη εφόσον αποδειχθεί ότι φταίνε». «Αυτή η δικογραφία που κατατέθηκε είναι ελλιπής. Ήρθαμε να ζητήσουμε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να ανοίξει ξανά η υπόθεση», σημείωσε.

Κωνσταντοπούλου: «Να μην προχωρήσει το μπάζωμα της δικογραφίας»

Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπουλου, συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «γονείς, οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, οι άνθρωποι που επέζησαν ζητούν δικαιοσύνη. Σήμερα απευθυνθήκαμε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα αυτονόητα, για να μην προχωρήσει δηλαδή το μπάζωμα της ανακριτικής δικογραφίας».

«Η αντίδραση του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου ήταν κατά την άποψή μου, μη θεσμική, άκρως εχθρική και μη αρμόζουσα στην στάση που πρέπει να έχει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέναντι σε οικογένειες θυμάτων, σε θύματα, την αλήθεια και την δικαιοσύνη», επισήμανε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Φωτό: ΜΠΟΛΑΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ/EUROKINISSI

«Ενοχλήθηκε πολύ ο εισαγγελέας όταν αναφερθήκαμε στην απεργία πείνας»

«Ακούσαμε έναν εισαγγελέα να λέει ότι είναι αναρμόδιος πριν ακούσει το αίτημά μας, να το απορρίπτει και να ενοχλείται από την παρουσία των συγγενών και των δικηγόρων. Η δική μας διεκδίκηση για δικαιοσύνη και αλήθεια δεν πρόκειται να καμφθεί. Οι άνθρωποι έχουν βιώσει τη μεγαλύτερη τραγωδία, το μεγαλύτερο έγκλημα, δεν πρόκειται να μας κάμψει καμία οποιαδήποτε ελεγχόμενη ή έμφοβη εξουσία», υπογράμμισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σχετικά με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, η κ. Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι όταν ανέφερε το συγκεκριμένο ζήτημα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου εξέφρασε τη μεγάλη ενόχλησή του, κάτι που της δημιουργεί μεγάλη ανησυχία «για την αντιμετώπιση του δικαίου και αυτοθυσιαστικού αιτήματος ενός πατέρα που θέλει να μάθει πώς έχασε τη ζωή του το παιδί του».

Φωτό: ΜΠΟΛΑΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ/EUROKINISSI

«Κεφαλαιώδη ζητήματα μπήκαν κάτω από το χαλί»

Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Γιάννης Μαρακάκης, τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι περισσότεροι εκ των νομικών που ασχολούνται με την υπόθεση θεωρούν ότι «σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει συσκοτιστεί η υπόθεση ενώ ζητήματα κεφαλαιώδη για τις παραπομπές και τα ακροατήρια έχουν μπει κάτω από το χαλί», ενώ πρόσθεσε ότι στο τέλος πρέπει να λάμψει η αλήθεια και δεν υπάρχουν πολλές αλήθειες αλλά μόνο μία.

Ο έτερος συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας, Μανώλης Βονικάκης, τόνισε «εθιμοτυπικά σήμερα επισκεφθήκαμε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στο πλαίσιο των δικονομικών ενεργειών που έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη Παρασκευή με την κατάθεση υπομνήματος στον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας για να ζητήσουμε να επιστρέψει, ως μόνος αρμόδιος, την υπόθεση στον ανακριτή Λάρισας, προκειμένου να υπάρξει διαλεύκανση σε ορισμένα ζητήματα που είναι κεφαλαιώδους σημασίας και δεν έχουν δοθεί πειστικές απαντήσεις από τις δικαστικές αρχές».