Τέμπη: Πλήθος κόσμου στη συγκέντρωση αλληλεγγύης στο Σύνταγμα για τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι

Συγκίνηση προκαλεί η εικόνα του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του 22χρονου Ντένις που σκοτώθηκε στη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, ο οποίος συνεχίζει για έβδομη μέρα την απεργία πείνας μπροστά στη Βουλή.

Την ίδια ώρα συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται σήμερα Κυριακή (21/9) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με δεκάδες σωματεία και σύλλογοι να έχουν συγκεντρωθεί από τις 18:30 στην πλατεία Συντάγματος ενώ στη Θεσσαλονίκη η συγκέντρωση γίνεται την ίδια ώρα στο «Δέντρο της Μνήμης» στη Νέα Παραλία.

Αυτή τη στιγμή έχει κλείσει η Αμαλίας, αλλά και οι δρόμοι πέριξ της πλατείας Συντάγματος ενώ ο όγκος του κόσμου συνεχώς και αυξάνεται. Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, γύρω στις 19:30 το απόγευμα πάνω από 3.000 άτομα βρίσκονταν στη συγκέντρωση μπροστά από τη Βουλή.

Ο κ. Ρούτσι ζητά άδεια εκταφής, ώστε να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις και να διαλευκανθούν τα αίτια θανάτου του γιου του. Παραμένει στο σημείο του άτυπου μνημείου μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη, υπό την παρακολούθηση γιατρού.

Μάλιστα στο πλευρό του βρέθηκε νωρίτερα σήμερα η Μαρία Καρυστιανού, η οποία τον αγκάλιασε θερμά και δήλωσε ότι είναι «αδιανόητο» ένας γονέας που έχασε το παιδί του να αναγκάζεται να διακινδυνεύει τη ζωή του για το δικαίωμα της εκταφής.

Όπως είπε, «έχουμε δικαίωμα και υποχρέωση να κάνουμε εκταφή γιατί δεν ξέρουμε τι έχουμε θάψει», καταγγέλλοντας την αδράνεια του υπουργείου Δικαιοσύνης και του Αρείου Πάγου.