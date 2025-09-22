Τέμπη: Νέα απεργός πείνας στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι - «Οφείλουμε να είμαστε δίπλα του»

Την ώρα που ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει να δίνει μάχη για τη δικαίωση του παιδιού του και για όλα τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, πραγματοποιώντας απεργία πείνας έξω από τη Βουλή μια 60χρονη μητέρα από την Πάτρα, η κα. Αναστασία, στέκεται στο πλευρό του και ξεκινά και εκείνη από σήμερα απεργία πείνας θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να εκφράσει την αλληλεγγύη της.

Υπενθυμίζεται πως ο Πάνος Ρούτσι βρίσκεται στο Σύνταγμα εδώ και 8 ημέρες κάνοντας απεργία πείνας με μοναδικό αίτημα να του επιτραπεί η εκταφή του 22χρονου γιου του Ντένις που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, προκειμένου να μάθει την αλήθεια για τα αίτια θανάτου του.

Η κα. Αναστασία Τσαλαμιδά, μητέρα ενός 20χρονου γιου, τονίζει πως αν και δεν είναι συγγενής θύματος, νιώθει το θέμα προσωπικό, ενώ στο βίντεο που δημοσιεύει το Orange Press Agency, υποστηρίζει ότι η άρνηση των αρχών είναι νομικά αβάσιμη. Παράλληλα ξεκαθαρίζει ότι δεν είχε καμία προηγούμενη σχέση με τον Πάνο Ρούτσι ή τον άλλο απεργό πείνας και ότι η απόφασή της να κάνει απεργία πείνας πηγάζει από την ανάγκη για συμπαράσταση στον αγώνα του πατέρα που ζητά την εκταφή του γιου του.

«Έχω μελετήσει το θέμα και νομικά δεν στέκεται αυτό. Εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι οικογενειακής αντιζηλίας, δεν μπορούν να του αρνηθούν την εκταφή. Έπρεπε να έχουν δώσει την άδεια και στον Ασλανίδη και στον Πάνο. Αυτό που έκανε ο κύριος Ρούτσι, δεν θα έπρεπε να μείνει μόνος του. Επειδή παρακολουθώ στενά το θέμα των Τεμπών και έχω πάρα πολύ θυμό μέσα μου, θεώρησα ότι οφείλουμε να είμαστε δίπλα του» είπε για την απόφασή της.

Παράλληλα σημείωσε «Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα, έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη», ενώ σε ερώτηση για το αν γνώριζε τον πατέρα του αδικοχαμένου Ντένις απάντησε «Όχι, όχι, χθες γνωριστήκαμε. Δεν είμαστε συνοδοιπόροι σε κάτι, παρά μόνο στον αγώνα αυτόν που κάνει, που είναι απόλυτα δίκαιος. Δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας λόγος να του απαγορεύουν την εκταφή».

Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις της κυρίας Αναστασίας:

Άρειος Πάγος για Ρούτσι: Ο εισαγγελέας Λάρισας αρμόδιος για εκταφή

Το γεγονός ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα να ικανοποιήσει αιτήματα εκταφής νεκρών σε συγκεκριμένη υπόθεση που βρίσκεται σε πορεία εξέτασης από την ελληνική δικαιοσύνη, διασαφηνίζει σε ανακοινώσεις του ο Άρειος Πάγος, στο φόντο της απεργίας πείνας που έχει ξεκινήσει ο Πάνος Ρούτσι με κεντρικό αίτημα την εκταφή του 22χρονου γιου του, Ντένις, ένα από τα 57 θύματα των Τεμπών, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι η σορός που τάφηκε ανήκει πράγματι στο παιδί του.

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνει, σε ανακοίνωσή του, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας:

«Στις 16/9/2025 επιδόθηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου «εξώδικη δήλωση- καταγγελία και πρόσκληση για ικανοποίηση αιτήματος» διαδίκων (γονέων θυμάτων που παρίστανται προς υποστήριξη της κατηγορίας) στην «υπόθεση των Τεμπών», με την οποία αυτή ζητούν τη διενέργεια περαιτέρω ανακριτικών πράξεων και ειδικότερα εκταφής «προς ανάδειξη της αλήθειας προς εντοπισμό της χημικής σύνθεσης του αγνώστου καυσίμου. Η εν λόγω εκταφή να λάβει χώρα με διορισμό Πραγματογνωμόνων ελληνικών αλλά και αλλοδαπών εργαστηρίων και με τη συμμετοχή Τεχνικών Συμβούλων».

«Η εν λόγω αίτηση διαβιβάστηκε, προκειμένου να κριθεί από τα αρμόδια προς τούτο, στο δικονομικό στάδιο που εκκρεμεί η υπόθεση, δικαστικά όργανα, (Εισαγγελέας Εφετών και Πρόεδρος Εφετών Λάρισας και το αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον η υπόθεση παραπεμφθεί στο ακροατήριο). Μέχρι σήμερα, κατά τη διάρκεια της κυρίας ανάκρισης έχουν υποβληθεί και εξεταστεί αντίστοιχα αιτήματα διαδίκων, από τον αρμόδιο ανακριτή και το Συμβούλιο Εφετών», τονίζει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

«Σαφές αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση σορών θυμάτων δεν περιέχεται στην παραπάνω εξώδικη δήλωση. Εφόσον υποβληθεί τέτοιο αίτημα ή εκτιμηθεί ότι αυτό περιέχεται, θα εξεταστεί και θα απαντηθεί άμεσα», πρόσθεσε ο κ. Τζαβέλλας.