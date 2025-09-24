Δέκατη ημέρα απεργίας για τον Πάνο Ρούτσι: Νέο κάλεσμα για συγκέντρωση την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

«Φουντώνει» ολοένα και περισσότερο το κύμα συμπαράστασης προς τον Πάνο Ρούτσι, τον πατέρα που έχασε τον γιο του Ντένις στην σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών και ο οποίος κάνει για 10η μέρα κάνει απεργία πείνας στο Σύνταγμα, ζητώντας την εκταφή του παιδιού του.

Δεν μένει μόνος ούτε στιγμή. Δέχεται αγάπη και υποστήριξη από όλο τον κόσμο. Αρκετοί, μάλιστα, περνούν από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, εκεί όπου είναι γραμμένα τα ονόματα των 57 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα μόνο και μόνο για να του σφίξουν το χέρι και να του δώσουν κουράγιο.

Μάλιστα, σήμερα (24/9) ο Πάνος Ρούτσι εξετάστηκε από γιατρούς, οι οποίοι διαπίστωσαν πως δεν φέρει προβλήματα υγείας λόγω της απεργίας πείνας, ωστόσο τον παρότρυναν να αποφύγει τις άσκοπες μετακινήσεις δεδομένης της κατάστασής του.

Υπενθυμίζεται ότι εκτός από τον πατέρα του αδικοχαμένου Ντένις μπροστά από τη Βουλή, απεργούν δύο ακόμα πολίτες, ο κ. Δημήτρης από το Αίγιο και η κα. Αναστασία από την Πάτρα.

Την ίδια στιγμή η Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι καλεί σε νέα μεγάλη κινητοποίηση την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, στις 20:30, στο Σύνταγμα.

Δείτε βίντεο:

Νέα απεργός πείνας στο πλευρό του Ρούτσι - «Οφείλουμε να είμαστε δίπλα του»

Την ώρα που ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει να δίνει μάχη για τη δικαίωση του παιδιού του και για όλα τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, πραγματοποιώντας απεργία πείνας έξω από τη Βουλή μια 60χρονη μητέρα από την Πάτρα, η κα. Αναστασία, στέκεται στο πλευρό του και ξεκινά και εκείνη απεργία πείνας θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να εκφράσει την αλληλεγγύη της.

Η κα. Αναστασία Τσαλαμιδά, μητέρα ενός 20χρονου γιου, τονίζει πως αν και δεν είναι συγγενής θύματος, νιώθει το θέμα προσωπικό, ενώ στο βίντεο που δημοσιεύει το Orange Press Agency, υποστηρίζει ότι η άρνηση των αρχών είναι νομικά αβάσιμη. Παράλληλα ξεκαθαρίζει ότι δεν είχε καμία προηγούμενη σχέση με τον Πάνο Ρούτσι ή τον άλλο απεργό πείνας και ότι η απόφασή της να κάνει απεργία πείνας πηγάζει από την ανάγκη για συμπαράσταση στον αγώνα του πατέρα που ζητά την εκταφή του γιου του.

«Έχω μελετήσει το θέμα και νομικά δεν στέκεται αυτό. Εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι οικογενειακής αντιζηλίας, δεν μπορούν να του αρνηθούν την εκταφή. Έπρεπε να έχουν δώσει την άδεια και στον Ασλανίδη και στον Πάνο. Αυτό που έκανε ο κύριος Ρούτσι, δεν θα έπρεπε να μείνει μόνος του. Επειδή παρακολουθώ στενά το θέμα των Τεμπών και έχω πάρα πολύ θυμό μέσα μου, θεώρησα ότι οφείλουμε να είμαστε δίπλα του» είπε για την απόφασή της.

Παράλληλα σημείωσε «Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα, έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη», ενώ σε ερώτηση για το αν γνώριζε τον πατέρα του αδικοχαμένου Ντένις απάντησε «Όχι, όχι, χθες γνωριστήκαμε. Δεν είμαστε συνοδοιπόροι σε κάτι, παρά μόνο στον αγώνα αυτόν που κάνει, που είναι απόλυτα δίκαιος. Δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας λόγος να του απαγορεύουν την εκταφή».