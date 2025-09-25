Λατινοπούλου: «Δεν είναι εικόνα αυτή στον Άγνωστο Στρατιώτη, θέλω κόμμα Καρυστιανού»

«Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Άλλος να ανεβαίνει στην Ακρόπολη, να κρεμάει πανό για το ΚΚΕ και να μη συλλαμβάνεται. Κάποια πράγματα σε αυτή τη χώρα είναι ιερά».

Με αυτά τα λόγια σχολίασε την απεργία πείνας που συνεχίζει για 11η μέρα ο Πάνος Ρούτσι στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Η πρόεδρος του κόμματος Φωνή Λογικής, αν και είπε ότι το αίτημα για εκταφή θα έπρεπε να έχει γίνει δεκτό από την πρώτη στιγμή, στη συνέχεια προχώρησε στη συγκεκριμένη δήλωση, που -αν μη τι άλλο- προκάλεσε αίσθηση, καθώς ουσιαστικά ζήτησε την τιμωρία του χαροκαμένου πατέρα που ζητά δικαιοσύνη για τον χαμό του παιδιού του στην τραγωδία των Τεμπών.

«Είναι αδιανόητο να φτάνει ένας πατέρας σε απεργία πείνας για να μπορέσει να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του παιδιού του. Το κράτος όφειλε να ανταποκριθεί από την πρώτη στιγμή», ανέφερε στο Mega.



Επέκρινε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας: «Έχουμε 57 νεκρούς και από την άλλη, βλέπουμε κάποιους να το χρησιμοποιούν για προεκλογικά οφέλη. Η συνείδησή τους είναι καθαρή;».

«Δεν είμαι ειδικός για να μπαίνω σε τεχνικά θέματα και ζητήματα. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει δεκτό αυτό το αίτημα και έπρεπε ήδη να έχει γίνει δεκτό από την πρώτη στιγμή σε μία ευνομούμενη πολιτεία», είπε.

Και συνέχισε: «Από την άλλη, με θλίβει το να βλέπουμε αυτή την εικόνα στο ιερό μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κάποια πράγματα στην Ελλάδα είναι ιερά. Εκείνο το μνημείο υπάρχει γιατί οι πρόγονοί μας έχυσαν το αίμα τους για την πατρίδα μας. Δεν είναι εικόνα αυτή. Δεν είναι εικόνα στο ιερό μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Άλλο το ένα, Άλλο το άλλο».

Και το πήγε ένα βήμα παραπέρα, ζητώντας ουσιαστικά την τιμωρία του Πάνου Ρούτσι: «Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, άλλος να ανεβαίνει στην Ακρόπολη να κρεμάει πανό για το ΚΚΕ και να μη συλλαμβάνονται, να μην τιμωρούνται, να μην υπάρχει καμία ποινή. Δεν γίνεται η Ελλάδα να συνεχίζει με δύο μέτρα και δύο σταθμά συνεχώς. κάποια πράγματα σε αυτή τη χώρα είναι ιερά».

«Θα ήθελα η Καρυστιανού να κάνει το δικό της κόμμα»

Σχετικά με το ενδεχόμενο να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα η Μαρία Καρυστιανού, η Αφροδίτη Λατινοπούλου σχολίασε: «Εγώ προσωπικά το θέλω. Σε μια δημοκρατία ζούμε, ο καθένας μπορεί να κάνει αυτό που πιστεύει ότι είναι το καλύτερο. Εμένα δεν με φοβίζει τίποτα, εμείς έχουμε την πορεία μας και προχωράμε».