Άγρια σύγκρουση Κωνσταντοπούλου - Σταμάτη για τον Πάνο Ρούτσι: «Του είπατε φρικιαστικά πράγματα»

Την ώρα που ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις, συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα την απεργία πείνας στο Σύνταγμα, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Γιώργος Σταμάτης συγκρούστηκαν με σφοδρότητα στην Ολομέλεια.



Η πρόεδρος της Πλεύρης Ελευθερίας - στο περιθώριο της συζήτησης επί των άρσεων ασυλίας - επιτέθηκε στον βουλευτή Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, στον απόηχο των δυο επισκέψεών του στον απεργό πείνας, «προφανώς κατ’ εντολήν του πρωθυπουργού, για να τον πείσει να σταματήσει την απεργία», όπως κατήγγειλε.



«Γιατί κύριε Σταμάτη, ενώ εκκρεμούσε η άρση ασυλίας σας, γιατί αναλάβατε αυτή τη βρώμικη δουλειά, να προσπαθείτε να του κάμψετε την ψυχολογία και να του λέτε εσείς ξέρετε από τι έφυγε το παιδί του; Του είπατε φρικιαστικά πράγματα. Τι ξέρετε; Τι ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης που δεν το ξέρουν οι γονείς, οι συνήγοροι;» τον ρώτησε. «Προσπαθήσατε με βρώμικο και χυδαίο τρόπο να επηρεάσετε έναν πατέρα που κάνει την υπέρτατη θυσία», επέμεινε.



Στράφηκε δε ξανά κατά της ηγεσίας του Αρείου Πάγου, υποστηρίζοντας πως κατ΄ εντολήν της κυβέρνησης αντιπαρατίθεται με τους συγγενείς των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Γιώργος Σταμάτης: «Κάνω αυτό που κρίνει η συνείδησή μου»

Οργισμένη υπήρξε η απάντηση του Γιώργου Σταμάτη, ο οποίος πράγματι επισκέφθηκε δύο φορές τον Πάνο Ρούτσι, «όχι εν κρυπτώ» ή κατ’ εντολήν, όπως είπε, αλλά επειδή ως βουλευτής τού το επέβαλε η συνείδησή του.



«Δε θα μεταφέρω τη συζήτηση που είχα με τον πατέρα. Την πρώτη μέρα που πήγα με αγκάλιασε, μετά δεν ξέρω τι άλλαξε. Μην προσπαθείτε να συνδέσετε τον πρωθυπουργό με αυτό που έκανα εγώ. Είμαι βουλευτής και με βάση το Σύνταγμα κάνω αυτό που κρίνει η συνείδησή μου», απάντησε ο Γιώργος Σταμάτης.



Ο ίδιος την κάλεσε να σταματήσει να συκοφαντεί την παράταξη της ΝΔ. «Επειδή λέτε πως ζήτησα από τον Πάνο Ρούτσι να σταματήσει την απεργία πείνας. Εγώ είμαι και στο Συμβούλιο της Ευρώπης και πολλές φορές έχω έρθει σε αντίθεση με το κόμμα μου για την αυτοδιάθεση του ανθρώπινου σώματος. Μέχρι εδώ, δε θα σπιλώνετε τη ΝΔ!», υπογράμμισε.