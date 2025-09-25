Φλωρίδης: Θα έχουμε γρήγορα την εισαγγελική απόφαση για την εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι

Οι εισαγγελικές Αρχές θα απαντήσουν σύντομα στο ζήτημα της εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι, επισήμανε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης. Μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105.8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές», παρέπεμψε εκ νέου στην ανακοίνωση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που αναφέρει ότι αίτημα ευθύ για να γίνει η ταυτοποίηση της σορού δεν έχει υποβληθεί αλλά συμπλήρωσε ότι ενδεχομένως η εισαγγελική Αρχή να εκτιμήσει ότι στην εξώδικη δήλωση που έστειλε ο κ. Ρούτσι υπάρχει μία έστω έμμεση αναφορά σε αυτό το θέμα, δηλαδή της ταυτοποίησης της σορού και κατά συνέπεια αυτό θα εξεταστεί.



Ο υπουργός Δικαιοσύνης σημείωσε ότι «με βάση και αυτό το νομικό περιθώριο που περιγράφει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η εξέλιξη θα μπορούσε να είναι να γίνει η εκταφή, η ζητούμενη εκταφή έστω και με έμμεσο τρόπο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι το παιδί του ανθρώπου αυτού».



Ερωτηθείς αν αυτή η εξέλιξη μπορεί να γίνει άμεσα, σημείωσε «εκτιμώ ναι, γιατί ο εισαγγελέας το λέει αυτό στην ανακοίνωσή του. Δεν είναι δικές μου εκτιμήσεις αυτές. Εγώ διαβάζω και προσπαθώ να ερμηνεύσω τη δήλωση του κυρίου εισαγγελέα. Εκεί λοιπόν λέει, ότι οι εισαγγελικές Αρχές, εφόσον εκτιμήσουν ότι υπάρχει έστω έμμεσο αίτημα για να διαπιστωθεί αν είναι το παιδί, τότε θα προχωρήσουν άμεσα. Άρα νομίζω θα φανεί πάρα πολύ γρήγορα τελικά πώς κινείται η Εισαγγελία».

Και πρόσθεσε ο κ. Φλωρίδης: «Οι εισαγγελικές Αρχές και οι δικαστικές Αρχές της Λάρισας που είναι οι μόνες αρμόδιες να αποφασίζουν για όλα αυτά τα ζητήματα, ό,τι αίτημα υπάρχει, το απαντούν με τον δικαστικό τρόπο. Δεν το απαντούν στα κανάλια. Το απαντούν με τις αποφάσεις τους. Κατά συνέπεια λοιπόν, ό,τι αίτημα υποβάλλεται θα απαντηθεί».

Ως προς την κριτική ότι η κυβέρνηση «πετάει τη μπάλα» στη Δικαιοσύνη ενώ σε άλλες περιπτώσεις, στην ίδια υπόθεση των Τεμπών έγιναν παρεμβάσεις, όπως όταν ζήτησε να αναβαθμιστεί η έρευνα, ο κ. Φλωρίδης διευκρίνισε ότι «η αναβάθμιση της έρευνας εκεί δεν οφείλεται σε καμία επιστολή κανενός. Η αναβάθμιση της έρευνας εκεί έγινε ταχύτατα από τον εισαγγελέα Εφετών της Λάρισας τότε από τον κ. Δασκαλόπουλο, ο οποίος ζήτησε να συγκληθεί η Ολομέλεια των Εφετών Λάρισας, συνεκλήθη αυτόματα και οι 20 εφέτες της Λάρισας επέλεξαν ως ανακριτή τον κ. Μπακαΐμη. Κατά συνέπεια λοιπόν, όλα αυτά, στην πραγματικότητα δεν έχουν καμία επίδραση επάνω στη διαδικασία που εξελίχθηκε εκεί».



«Στις μεγάλες υποθέσεις, θέλω να θυμίσω, δηλαδή στις μεγάλες ποινικές υποθέσεις που έζησε η χώρα όλα τα χρόνια, οι Εισαγγελείς των Εφετών σε όλες τις περιπτώσεις, ζήτησαν να συγκληθούν οι ολομέλειες των Εφετών στις κατά τόπους εφετειακές περιφέρειες, οι οποίες όλες μα όλες αποφάσισαν να βάλουν εφέτη ανακριτή. Άρα λοιπόν, το πώς αναβαθμίζεται μία έρευνα συνδέεται αποκλειστικά με τη βαρύτητα του διερευνομένου θέματος» υπογράμμισε.

