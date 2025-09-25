Τραγωδία στα Τέμπη: Νέα στοιχεία από γονείς θύματος – Μιλούν για αλλοίωση του τόπου δυστυχήματος

Στην ανακρίτρια Φωτεινή Μηλιώνη που διεξάγει την ανακριτική έρευνα για το σκέλος της τραγωδίας των Τεμπών που αφορά τη φερόμενη αλλοίωση του τόπου του δυστυχήματος, με βασικό κατηγορούμενο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, κατέθεσαν οι Μαρία και Χρήστος Βλάχος, που έχασαν το παιδί τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αναφορές τους στη Δικαιοσύνη, οι μάρτυρες έχουν καταθέσει την άποψη ότι ο Χρ. Τριαντόπουλος είχε ρόλο συντονιστή στις παράνομες εργασίες που έλαβαν χώρα καθώς και στις πιέσεις που ασκήθηκαν στις ομάδες που εργάζονταν στο χώρο από τις πρώτες κιόλας ώρες που σημειώθηκε η σιδηροδρομική τραγωδία.

Επιπλέον, κατά τις ίδιες πληροφορίες παρέδωσαν στην ανώτατη δικαστική λειτουργό στοιχεία που αντικρούουν προηγούμενες καταθέσεις πολιτικών και μη πολιτικών προσώπων που ελέγχονται ποινικά στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας για την υπόθεση του μπαζώματος.

Μάλιστα, αποδίδουν στον κατηγορούμενο ρόλο «συντονιστή» επικαλούμενοι συγκεκριμένα στοιχεία και ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ Περιφέρειας Θεσσαλίας και Μεγάρου Μαξίμου και κάνουν λόγο για πλήρη αποδόμηση των ισχυρισμών που ο κ. Τριαντόπουλος είχε βασίσει στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ.

Επιπλέον, αναφέρουν ότι «η παρουσία του Πρωθυπουργού στο χώρο του δυστυχήματος όχι μόνο δεν είχε καμία απολύτως χρησιμότητα, αλλά στην πραγματικότητα αρχικά επιβάρυνε τη διαδικασία περισυλλογής των σορών η οποία έγινε βιαστικά, χωρίς καταγραφή και στο σκοτάδι, αλλά στη συνέχεια ανάγκασε τη διακοπή των εργασιών για πάνω από 5 ολόκληρες ώρες, σε ένα χρονικό σημείο όπου θα μπορούσαν να είχαν περισυλλεχθεί σημαντικά στοιχεία αλλά και βιολογικό υλικό».

Αντ' αυτού, όπως έχουν ξανακαταθέσει οι γονείς τους Βάιου Βλάχου, εξαιτίας της αλλοίωσης στο χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος πολλοί συγγενείς, όπως και η δική τους οικογένεια, αναγκάστηκαν να γίνουν οι ίδιοι ερευνητές για να συγκεντρώσουν στοιχεία και να φωτίσουν σκοτεινά σημεία της υπόθεσης, την ώρα μάλιστα που πενθούσαν για τον χαμό του παιδιού τους.