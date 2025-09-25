Κυρανάκης προς ΟΣΕ: Μην ασκήσετε αναίρεση στην απόφαση για τις αποζημιώσεις θυμάτων των Τεμπών

Με επιστολή που απέστειλε στις 25 Σεπτεμβρίου προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.», ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης ζήτησε να μην προχωρήσει ο ΟΣΕ σε άσκηση αναιρέσεως κατά της πρόσφατης απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.

Η απόφαση (3886/2025) δικαιώνει μέλη της οικογένειας ενός εκ των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, επιδικάζοντας αποζημίωση. Ο κ. Κυρανάκης υπογράμμισε ότι «η Πολιτεία και η εταιρία έχουν ηθική υποχρέωση να δείξουν έμπρακτο σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και στις οικογένειές τους» και πρόσθεσε ότι η ασφάλεια των επιβατών και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο σιδηροδρομικό δίκτυο πρέπει να αποτελούν βασικό μέλημα.

Ιntime

Τι σημαίνει η κίνηση αυτή

Η παρέμβαση του κου Κυρανάκη αποτελεί μια σαφή επιλογή με συμβολικό και πρακτικό χαρακτήρα. Από τη μία πλευρά, εκλαμβάνεται ως ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων και αναγνώρισης του πόνου που βιώνουν οι οικογένειές τους. Η αποφυγή μιας νέας δικαστικής διαδικασίας θεωρείται ότι προλαμβάνει περαιτέρω ψυχολογική και γραφειοκρατική ταλαιπωρία, ενώ ταυτόχρονα εκπέμπει μήνυμα κοινωνικής ευαισθησίας από πλευράς του κράτους και του ΟΣΕ.

Από την άλλη, η επιλογή αυτή ενδέχεται να έχει και επιπτώσεις. Νομικοί κύκλοι σημειώνουν ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα προηγούμενο για μελλοντικές διεκδικήσεις αποζημιώσεων, κάτι που θα μπορούσε να επιβαρύνει οικονομικά τον ΟΣΕ. Παράλληλα, υπάρχουν φωνές που επισημαίνουν ότι η πολιτική παρέμβαση σε μια εταιρική-νομική διαδικασία ίσως προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με την αυτονομία της διοίκησης.

Φωτο: Eurokinissi

Η επιστολή Κυρανάκη προς τον ΟΣΕ αποτυπώνει μια προσπάθεια της Πολιτείας να βάλει σε προτεραιότητα τον σεβασμό προς τα θύματα και τους συγγενείς τους, αντί για την προσφυγή σε νέες δικαστικές αντιδικίες. Την ίδια στιγμή, η απόφαση αυτή ανοίγει συζήτηση για τις πιθανές οικονομικές και θεσμικές συνέπειες που μπορεί να έχει στο μέλλον για τον οργανισμό.

Η τραγωδία των Τεμπών εξακολουθεί να ρίχνει βαριά σκιά στον ελληνικό σιδηρόδρομο, και το ζητούμενο παραμένει πώς θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών και πώς θα διασφαλιστεί ότι η ασφάλεια θα αποτελεί τον αδιαπραγμάτευτο πυρήνα κάθε λειτουργίας.

Τι λέει η επιστολή