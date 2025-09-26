Τέμπη: Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τα αιτήματα εκταφής - «Μελετώνται και θα απαντηθούν σύντομα»

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με ανακοίνωσή αναφέρθηκε στο σχετικό αίτημα των οικογενειών των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη ότι το αίτημά τους βρίσκεται σε διαδικασία μελέτης και θα απαντηθεί από τους αρμόδιους σύντομα.



Ολόκληρη η ανακοίνωση

«Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου, σχετικά με υποβληθέντα αιτήματα εκταφής θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, ανακοινώνει, ότι τα εν λόγω αιτήματα που αποβλέπουν σε εξακρίβωση και πιστοποίηση της ταύτισης ή μη του DNA των σορών, που παραδόθηκαν, προς ταφή, κατά τη διάρκεια της αυτεπάγγελτης προανάκρισης, με το DNA των ήδη αιτούντων την εκταφή προσώπων, μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν, από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά το λόγο της αρμοδιότητάς τους.



Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου»



Το υπόμνημα Ρούτσι και οι βαρύτερες κατηγορίες

Χθες, Πέμπτη (25/9), ο Πάνος Ρούτσι κατέθεσε στο Εφετείο Λάρισας συμπληρωματικό υπόμνημα, υπογεγραμμένο και από άλλους συγγενείς. Σε αυτό ζητούν:

Εκ νέου ταυτοποίηση των σορών με DNA

Τοξικολογικές εξετάσεις

Αναβάθμιση κατηγοριών για δύο στελέχη της Hellenic Train: από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, καθώς και μετατροπή της διατάραξης της ασφάλειας συγκοινωνιών σε κακούργημα.

Το υπόμνημα κατατέθηκε την τελευταία ημέρα προθεσμίας για νέα έγγραφα στη δίκη.



Παράλληλα, νέο αίτημα εκταφής υπέβαλε την Τετάρτη ο Παύλος Ασλανίδης, ενώ η Μαρία Καρυστιανού ζητά εκταφή της κόρης της, Μάρθη, καταγγέλλοντας ότι η διαδικασία «σκόπιμα καθυστερεί» γιατί οι τοξικολογικές εξετάσεις μπορεί να ανατρέψουν δεδομένα.

Η παρέμβαση των δικηγόρων

Σημαντική ήταν και η τοποθέτηση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που κάλεσε τη Δικαιοσύνη να εξετάσει άμεσα το αίτημα Ρούτσι.



«Το ζήτημα δεν μπορεί να μείνει χωρίς δικαστική κρίση», τονίζουν οι δικηγόροι, υπογραμμίζοντας πως η εκταφή δεν είναι μόνο νομικό αλλά και βαθύτατα ανθρώπινο ζήτημα, που αγγίζει τον πυρήνα των πανανθρώπινων αξιών. «Μια τέτοια απόφαση θα ενισχύσει την αξιοπιστία της Δικαιοσύνης και θα αποκαταστήσει τον σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων».