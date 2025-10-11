Σοκ στο Χόλιγουντ – Πέθανε η Νταϊάν Κίτον

Η Νταϊάν Κίτον πέθανε σε ηλικία 79 ετών στην Καλιφόρνια, όπως επιβεβαίωσε το περιοδικό PEOPLE.

Η είδηση του θανάτου της, που μεταδόθηκε πρώτα από αμερικανικά μέσα, έχει προκαλέσει παγκόσμια συγκίνηση. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την οικογένεια ή τους εκπροσώπους της, ωστόσο το όνομα της Νταϊάν Κίτον έχει ήδη βυθίσει το Χόλιγουντ στη θλίψη.

Ποια ήταν η Νταϊάν Κίτον

Γεννημένη στις 5 Ιανουαρίου 1946 στο Λος Άντζελες, η Νταϊάν Χολ – όπως ήταν το πραγματικό της όνομα – μεγάλωσε σε μια οικογένεια με καλλιτεχνικές ανησυχίες. Η μητέρα της, νικήτρια διαγωνισμού ομορφιάς και φωτογράφος, την ενέπνευσε να κυνηγήσει τα όνειρά της. Από νωρίς εγκατέλειψε τις σπουδές της στη δραματική σχολή του Santa Ana College για να κυνηγήσει το θέατρο στη Νέα Υόρκη.

Εκεί, η σκηνή του Broadway την υποδέχτηκε μέσα από το μιούζικαλ “Hair”, αλλά η πραγματική αναγνώριση ήρθε λίγο αργότερα, όταν γνώρισε τον Γούντι Άλεν. Μαζί του έγραψαν κινηματογραφική ιστορία.

Η μούσα του Γούντι Άλεν και η θριαμβευτική «Άννι Χολ»

Η Κίτον έγινε το απόλυτο σύμβολο της ανεξάρτητης, έξυπνης, αλλόκοτης γυναίκας της δεκαετίας του ’70. Με την ερμηνεία της στην ταινία «Annie Hall» (1977) απέσπασε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου, δημιουργώντας έναν χαρακτήρα που ξεπέρασε τα όρια της οθόνης.

Η χαρακτηριστική ανδρόγυνη αισθητική της, τα καπέλα, τα γιλέκα και οι γραβάτες έγιναν πολιτιστικό φαινόμενο. Ήταν η εποχή που η Νταϊάν Κίτον δεν υποδυόταν απλώς τη μοντέρνα γυναίκα — τη γινόταν.

Η Νταϊάν Κίτον μαζί με τον Γούντι Άλεν στην «Annie Hall» / Φωτ.: IMAGO

Η «Kay» του Νονού και οι δραματικοί ρόλοι

Πριν ακόμη η «Άννι Χολ» την καθιερώσει, η Κίτον είχε ήδη αφήσει ανεξίτηλο στίγμα ως Kay Adams-Corleone, σύζυγος του Μάικλ Κορλεόνε, στον θρυλικό “Νονό” του Φράνσις Φορντ Κόπολα. Η συμμετοχή της και στα τρία μέρη της επικής τριλογίας την κατέστησε κομμάτι της κινηματογραφικής Ιστορίας.

Στις επόμενες δεκαετίες, η Κίτον απέδειξε ότι μπορούσε να εναλλάσσεται με ευκολία ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα — από το Looking for Mr. Goodbar και το Baby Boom, μέχρι το Father of the Bride και το Something’s Gotta Give.

Στον «Νονό» με τον Αλ Πατσίνο / Φωτ.: IMAGO

Η γυναίκα πίσω από την κάμερα

Πέρα από την υποκριτική, η Κίτον ασχολήθηκε με τη σκηνοθεσία και την παραγωγή, ενώ υπήρξε και συγγραφέας. Το αυτοβιογραφικό της βιβλίο «Then Again» αποτέλεσε μια βαθιά, τρυφερή εξομολόγηση για τη σχέση της με τη μητέρα της και τη δική της πορεία μέσα στο Χόλιγουντ.

Προσωπική ζωή και παρακαταθήκη

Ποτέ δεν παντρεύτηκε. «Δεν ήθελα ποτέ να ζήσω τη ζωή μου σύμφωνα με τις προσδοκίες των άλλων», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της. Υιοθέτησε δύο παιδιά, την Dexter και τον Duke, και αφιερώθηκε στην ανατροφή τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.



Η Νταϊάν Κίτον ήταν μια καλλιτέχνιδα που κατόρθωσε να ενσαρκώσει τον ρομαντισμό, την αμφιβολία και την ανεξαρτησία μιας ολόκληρης εποχής. Μια γυναίκα που δεν φοβήθηκε να γεράσει, να γελάσει, να πειραματιστεί.