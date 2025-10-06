Tina Turner: Πέθανε ο υιοθετημένος γιος της Ike Turner Jr μια μέρα μετά τα 67ά γενέθλιά του

Ο Άικ Τέρνερ Τζούνιορ, γιος της θρυλικής τραγουδίστριας Τίνα Τέρνερ και του Άικ Τέρνερ, πέθανε σε ηλικία 67 ετών και μάλιστα σύμφωνα με την ξαδέρφη του, Ζακλίν Μπούλοκ, η οποία επιβεβαίωσε πρώτη την είδηση ​​στο TMZ απεβίωσε σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες το Σάββατο 4 Οκτωβρίου από νεφρική ανεπάρκεια.

«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του ξαδέλφου μου, Άικ Τέρνερ Τζούνιορ», δήλωσε η Μπούλοκ στην Page Six. «Ο Τζούνιορ ήταν κάτι περισσότερο από ξάδερφος για μένα... μάλλον αδελφός, καθώς μεγαλώσαμε μαζί στο ίδιο σπίτι» ανέφερε, αποκαλύπτοντας επίσης ότι η υγεία του είχε επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια μετά από καρδιακά προβλήματα και εγκεφαλικό επεισόδιο τον περασμένο μήνα.

Ο Ike Turner με τον γιο του Ike Turner Jr

«Ως γιος της Τίνα και του Άικ Τέρνερ, από μικρή ηλικία τα ταλέντα του ήταν εμφανή, καθώς δεν υπήρχε όργανο που να μην ήθελε να παίξει. Από νωρίς έδειξε προτίμηση στα τύμπανα και επειδή η θεία μου και μητέρα του, Τίνα Τέρνερ, επέμενε να διαλύσει το σετ τυμπάνων του μετά από κάθε πρόβα, οδηγήθηκε στο να προτιμήσει τα πλήκτρα» εξήγησε.

Θυμίζουμε, ότι Άικ Τζούνιορ είναι ένας από τους δύο υιοθετημένους γιους της Τίνα από τη σχέση της με τον Άικ Τέρνερ. Το 2018, ο Άικ Τζούνιορ είχε δηλώσει στην εφημερίδα «The Daily Mail»: «Η Τίνα με μεγάλωσε από την ηλικία των δύο ετών. Είναι η μόνη μητέρα που έχω γνωρίσει ποτέ».