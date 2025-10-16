Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της Νταϊάν Κίτον - Η αμύθητη περιουσία που άφησε στον... σκύλο της

Ανακοίνωση στην οποία έκανε γνωστή την αιτία θανάτου της Νταϊάν Κίτον που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (11/10) σε ηλικία 79 ετών, εξέδωσε η οικογένειά της.

Η οικογένεια αφού ευχαρίστησε τους θαυμαστές της ηθοποιού για τα μηνύματα υποστήριξης δήλωσε στο περιοδικό People ότι η Κίτον, η κατάσταση της οποία τους τελευταίους μήνες είχε επιδεινωθεί ραγδαία, έχασε τη ζωή της αφού προσβλήθηκε από πνευμονία.

«Η οικογένεια Κίτον είναι ιδιαίτερα ευγνώμων για τα εξαιρετικά μηνύματα αγάπης και στήριξης που έλαβαν τις τελευταίες ημέρες εκ μέρους της αγαπημένης τους Νταϊάν, η οποία απεβίωσε από πνευμονία στις 11 Οκτωβρίου», δήλωσαν οι οικείοι της, προσθέτοντας ότι «αγαπούσε τα ζώα της και στήριζε με συνέπεια την κοινότητα των αστέγων, γι’ αυτό οποιαδήποτε δωρεά στη μνήμη της σε τοπική τράπεζα τροφίμων ή καταφύγιο ζώων θα αποτελούσε ένα υπέροχο και πολύτιμο φόρο τιμής».

Μετά τον θάνατό της, φίλη της αποκάλυψε ότι η υγεία της επιδεινώθηκε «πολύ ξαφνικά» τους τελευταίους μήνες της ζωής της. «Ήταν τόσο απροσδόκητο», ανέφερε στο People, «ειδικά για κάποιον με τόση δύναμη και ψυχή».

Η ίδια σημείωσε ότι η κρίση της Κίτον «ήταν συντριπτική για όλους όσους την αγαπούσαν» και ότι «στους τελευταίους μήνες της ζωής της, βρισκόταν μόνο με την πιο κοντινή οικογένειά της, η οποία επέλεξε να κρατήσει τα πράγματα πολύ ιδιωτικά». «Ακόμη και οι παλιοί φίλοι δεν γνώριζαν πλήρως τι συνέβαινε», πρόσθεσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι περαιτέρω στοιχεία για τον ξαφνικό θάνατο της Κίτον προέκυψαν την Κυριακή, μετά τη δημοσιοποίηση της κλήσης στο 911 που έγινε στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην οποία γινόταν λόγος για «άτομο χωρίς τις αισθήσεις του» στη διεύθυνση της Κίτον λίγο μετά τις 8 το πρωί του Σαββάτου. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

H αμύθητη περιουσία που άφησε στον τετράποδο φίλο της

Η Νταϊάν Κίτον, μια από τις πιο εμβληματικές μορφές του Χόλιγουντ, δεν ξεχώριζε μόνο για το ταλέντο και το απαράμιλλο στυλ της, αλλά και για την ευαισθησία και την ανθρωπιά που τη διέκριναν.

Ακόμη και μετά τον θάνατό της, η θρυλική ηθοποιός κατάφερε να συγκινήσει τον κόσμο με μια πράξη αγάπης και καλοσύνης που αποτυπώνει απόλυτα τον χαρακτήρα της. Παρότι η περιουσία της, που αγγίζει τα 100 εκατομμύρια δολάρια, πέρασε στα δύο παιδιά της, η Κίτον δεν ξέχασε τον πιο πιστό της σύντροφο — τον αγαπημένο της σκύλο, τον Ρέτζι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του OkMagazine η Νταϊάν Κίτον άφησε χρήματα, 5 εκατομμύρια δολάρια για την ακρίβεια -και- στον σκύλο, τον Ρέτζι, το αγαπημένο της γκόλντεν ριτρίβερ με το οποίο έχει αποθανατιστεί σε διάφορες περιστάσεις.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι τα χρήματα θα εξασφαλίσουν την κατάλληλη φροντίδα για το υπόλοιπο της ζωής του τετράποδου φίλου της, ενώ μέρος τους θα δοθεί και σε φιλανθρωπικές οργανώσεις για ζώα.

«Ο Ρέτζι ήταν ο κόσμος της», είπε ένας φίλος του Ρομπ Σούτερ (Rob Shuter) στο Substack. «Η Νταϊάν συνήθιζε να αστειεύεται ότι οι μεγάλες αγάπες της ήταν τα παιδιά της, ο Αλ Πατσίνο, η αρχιτεκτονική και ο σκύλος της. Ήθελε ο Ρέτζι να ζήσει με την ίδια αξιοπρέπεια και το ίδιο χιούμορ που είχε και η ίδια» μοιράστηκε δεύτερη πηγή. «Είναι το πιο χαρακτηριστικό πράγμα για τη Νταϊάν, εκκεντρικό, ευγενικό και βαθιά στοργικό» πρόσθεσε ο ίδιος.

