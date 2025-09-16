Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο «χρυσός» πρωταγωνιστής του αμερικανικού σινεμά

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο «χρυσός» πρωταγωνιστής του αμερικανικού σινεμά και ιδρυτής του Φεστιβάλ Sundance, έφυγε από τη ζωή στα 89 του χρόνια, αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη παρακαταθήκη στην έβδομη τέχνη. Σύμφωνα με τους New York Times ο ηθοποιός πέθανε στο σπίτι του, στη Γιούτα.

Γεννημένος το 1936 στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, ο Τσαρλς Ρόμπερτ Ρέντφορντ Jr. μεγάλωσε σε μια εποχή που η Αμερική άλλαζε. Η ξανθιά του παρουσία, το χαμόγελο και το φυσικό του ταλέντο τον ανέδειξαν σύντομα σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του κινηματογράφου.

Οι αθάνατες ταινίες

Από το «Butch Cassidy and the Sundance Kid» (1969) δίπλα στον Πολ Νιούμαν, μέχρι το «The Sting» (1973), που του χάρισε Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας ως παραγωγός, ο Ρέντφορντ σημάδεψε γενιές. Ακολούθησαν το «All the President’s Men» (1976), που έδωσε κινηματογραφική υπόσταση στο σκάνδαλο Watergate, αλλά και το «Out of Africa» (1985) με τη Μέριλ Στριπ.

Η ερμηνευτική του δύναμη συνδυάστηκε με τη σκηνοθετική του ματιά, καθώς με την πρώτη του ταινία «Ordinary People» (1980) κέρδισε το Όσκαρ Σκηνοθεσίας.

Περισσότερο από ένας σταρ, ο Ρέντφορντ υπήρξε πρωτοπόρος. Ίδρυσε το Φεστιβάλ Sundance, δίνοντας φωνή στον ανεξάρτητο κινηματογράφο και καθιερώνοντας μια νέα γενιά δημιουργών. Παράλληλα, υπήρξε ακτιβιστής για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η κληρονομιά

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ υπήρξε γοητευτικός, ταλαντούχος, ανήσυχος. Ένας από τους τελευταίους «μεγάλους κυρίους» του Χόλιγουντ, που κατάφερε να παντρέψει το εμπορικό με το καλλιτεχνικό, το glamour με το ουσιαστικό.



Σήμερα, το Χόλιγουντ θρηνεί, αλλά ταυτόχρονα γιορτάζει τη ζωή ενός ανθρώπου που άλλαξε τον κινηματογράφο. Οι ταινίες του, οι ιδέες του και το όραμά του θα συνεχίσουν να εμπνέουν γενιές.