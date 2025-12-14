Γκλεν Κλόουζ: «Αυτό ήταν το μεγαλύτερο, ρομαντικό λάθος της ζωής μου με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ»

Αποκαλύψεις για την ζωή της και όχι μόνο έκανε η Γκλεν Κλόουζ, στο podcast Wiser Than Me και εξομολογήθηκε ότι νιώθει θλίψη που που έχασε την ευκαιρία να βγει ραντεβού με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, όταν και οι δυο τους ήταν νέοι. Μάλιστα το χαρακτήρισε ως ένα από τα μεγαλύτερα ρομαντικά λάθη της ζωής της, ενώ παράδεχθηκη ότι μετανιώνει για κάθε έναν από τους τρεις γάμους της.

Η 78χρονη θρύλος του Χόλιγουντ, η οποία είναι μόνη μετά το τελευταίο της διαζύγιο πριν από δέκα χρόνια, πρωταγωνίστησε δίπλα στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ στην κλασική ταινία του 1984 The Natural και όπως εξήγησε συνειδητοποίησε πολύ αργά ότι ο σταρ του κινηματογράφου που έφυγε από την ζωή τον Σεπτέμβριο σε ηλικία 89 ετών, προσπαθούσε να ξεκινήσει μια ρομαντική σχέση μαζί της μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων.

«Αφού γυρίσαμε το The Natural, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ με κάλεσε σε ένα πολύ ρομαντικό εστιατόριο όπου δειπνήσαμε μαζί. Και ήμουν τόσο άσχετη και ανίδεη για να σκεφτώ καν ότι μπορεί να είχαμε βγει ραντεβού. Και κάπως έτσι βρήκε την Μπίλι ( σ.σ τη Σίμπιλ Σάγκαρς, τη σύζυγό του). Αλλά, ναι... Απλώς επειδή δεν ήξερα, δεν το κατάλαβα» παραδέχθηκε.

Πρόσφατα μάλιστα η Γκλεν Κλόουζ ομολόγησε, ότι ο Ρόμπερτ ήταν το καλύτερο φιλί που είχε ποτέ στην οθόνη, παρόλο που «μπόρεσα να τον φιλήσω μόνο μία φορά» είχε πει.

Πάντα επέλεγα τον λάθος άνδρα

Αναλογιζόμενη την χαμένη ευκαιρία που είχε με τον ηθοποιό του Χόλιγουντ, η Γκλεν Κλόουζ απέδωσε την σύγχυση, την ανασφάλεια και την έλλειψη συναισθηματικών βάσεων, στην παιδική της ηλικία.

Η οκτώ φορές υποψήφια για Όσκαρ πέρασε τα πρώτα της χρόνια στο κίνημα «Ηθικής Ανασυγκρότησης», το οποίο έχει χαρακτηρίσει ως «αίρεση». Είπε ότι το περιβάλλον αυτό αποθάρρυνε την φυσιολογική συναισθηματική ανάπτυξη και την έκανε να καταπιέζει τα συναισθήματα και τα ένστικτά της. Αυτό όπως πιστεύει, επηρέασε άμεσα τους συντρόφους που επέλεξε - και τους γάμους που σύναψε.

«Έχω παντρευτεί τρεις φορές και δεν έπρεπε να παντρευτώ καμία από αυτές. Αλλά είχα μια άδεια εργαλειοθήκη, οπότε έπρεπε να προσπαθήσω να γεμίσω αυτήν την εργαλειοθήκη - όσον αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις και σίγουρα τις σχέσεις σε έναν γάμο - χωρίς τίποτα ως πρότυπο. Έχω κάνει πολλά λάθη. Ήταν λυπηρό που ήμουν τόσο άσχετη. Πάντα επέλεγα τον λάθος άντρα» εξομολογήθηκε.

Παρά τις δικές της οδυνηρές εμπειρίες, η διάσημη ηθοποιός παραμένει πιστή στη μακροπρόθεσμη δέσμευση και εξηγεί: «Πιστεύω ότι ένα από τα μεγαλύτερα δυνατά δώρα στη ζωή είναι να έχεις έναν σύντροφο ζωής. Είναι δύσκολο, φυσικά».