Γκλεν Κλόουζ: Ολόγυμνη στα 78 της - Ποιος της πρότεινε την συγκεκριμένη σκηνή στη νέα της ταινία

Η Γκλεν Κλόουζ τα αποκαλύπτει όλα στην κυριολεξία, για τις ανάγκες της νέας της ταινίας με τίτλο «The Summer Book» και σε μια από τις σκηνές την βλέπουμε να εμφανίζεται ολόγυμνη καθώς περιπλανιέται μόνη της μέσα σε ένα δάσος.

Σχετικά με το αν είχε δισταγμούς για την γυμνή σκηνή, παραδέχθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή της: «Ήταν δική μου ιδέα. Στη Φινλανδία, είναι πολύ πιο συνηθισμένοι στο γυμνό από εμάς. Δεν ήθελα να ξαναντυθώ. Ήταν τόσο ωραία» είπε η διάσημη ηθοποιός για την ταινία που είναι συμπαραγωγή μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου, Ηνωμένων Πολιτειών και Φινλανδίας.

To story της ταινίας

Η Σοφία και η γιαγιά της περνούν το καλοκαίρι στο νησί μαζί, με τον πατέρα της. Και οι τρεις προσπαθούν να διαχειριστούν τον πρόσφατο θάνατο της μητέρας της Σοφίας, ενώ παράλληλα η σχέση της Σοφίας και της γιαγιάς της εξελίσσεται, με τη γιαγιά να θέτει θεμελιώδη ερωτήματα για τη ζωή και τον θάνατο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η ηθοποιός τολμά στην μεγάλη οθόνη. Το 2019, γύρισε μια καυτή σκηνή σεξ για την ταινία «The Wife» και μάλιστα εκείνη την εποχή είχε δηλώσει στην εφημερίδα «The Guardian»: «Είναι ένας από τους μεγάλους μύθους ότι χάνεις τη σεξουαλικότητά σου καθώς μεγαλώνεις. Νιώθω τόσο ελεύθερη και δημιουργική, τόσο σεξουαλική όσο ποτέ. Και είναι ειρωνικό γιατί σκέφτομαι: «Πόσος χρόνος μου απομένει τώρα;».