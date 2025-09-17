Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Η αγάπη του για την Ελλάδα και η επιθυμία να μείνει σε μια σπηλιά στα Μάταλα

Τα ταξίδια ήταν μια από τις μεγάλες αγάπες του Ρόμπερτ Ρέντφορντ - που έφυγε από την ζωή χθες - Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 89 ετών- και ένιωθε ευλογημένος που κατάφερε να ταξιδέψει πολύ στην ζωή του, καθώς όπως έχει παραδεχθεί στη συνέντευξη που είχε δώσει το 2013 στο ΒΗmagazino, πριν ακόμα γίνει ηθοποιός ένιωθε ότι τα ταξίδια θα ήταν η εκπαίδευσή του.

«Δεν τα πήγαινα καλά στο σχολείο, δεν ήμουν και τόσο καλός μαθητής. Βαριόμουν. Το βλέμμα μου, οι σκέψεις μου, η φαντασία μου ήταν διαρκώς έξω από το παράθυρο. Ήθελα απλώς να φύγω και περίπου στα 18 μου, κάτι μέσα μου μού είπε ότι η εκπαίδευσή μου βρισκόταν εκεί έξω, στον κόσμο. Στην εμπειρία από τους άγνωστους πολιτισμούς. Και αυτό έκανα» είχε εξομολογηθεί.

Σε ένα από αυτά τα ταξίδια λοιπόν, όταν αποφάσισε να γυρίσει την Ευρώπη, ο διάσημος ηθοποιός επισκέφθηκε και την Ελλάδα. Τη δεκαετία του '60 και συγκεκριμένα το 1967 μαζί με την οικογένειά του βρέθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης και στην συνέχεια στην ενδοχώρα της και έμεινε εκεί για 5 μήνες. «Λατρεύω την Ελλάδα και τους Έλληνες. Είχα ακούσει γι' αυτήν, είχα διαβάσει και ήθελα πολύ να πάω» θα πει ο ηθοποιός, που όπως έγινε αργότερα γνωστό προσπάθησε να πείσει την οικογένειά του να μείνουν σε μια σπηλιά στα Μάταλα.

(Photo by Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images)

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ είχε μιλήσει και σε πιο πρόσφατη συνέντευξή του στο MTV Greece για την Κρήτη. «Την γύρισα όλη την Κρήτη, έμεινα και στην Ελούντα και από εκεί εξερευνήσαμε όλες τις ομορφιές του νησιού. Πραγματικά έχω γυρίσει ολόκληρο τον πλανήτη και δεν έχω δει φιλοξενία σαν την κρητική» είχε παραδεχθεί συγκινημένος.