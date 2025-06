Πάρκερ: «Μικρή ήμουν ερωτευμένη με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και είχα μια αφίσα του σε φυσικό μέγεθος»

Και όμως... η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δεν έχει δει ποτέ, κανένα επεισόδιο του ''Sex and the city'' στο HBO Max περισσότερες από μια φορές και μερικά καθόλου. «Όταν μελετάς για ένα τεστ, απλώς προχωράς και προχωράς και προχωράς» εξηγεί στο ''W''.

Ποια ήταν η πρώτη σας γνωριμία με την Κάρι Μπράντσο; Διαβάσατε το βιβλίο της Κάντας Μπούσνελ ή τη στήλη της εφημερίδας New York Observer ;

Όλα αυτά. Διάβαζα την Observer . Δεν ήμουν συνδρομητής και δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τις λέξεις «παλιά», αλλά τα περίπτερα ήταν μέρος της ζωής μας. Έτσι γνώρισα τη στήλη της Candace. Δεν ήμουν συνεχής αναγνώστης, αλλά σίγουρα ήμουν εξοικειωμένη με το έργο της. Έτσι, όταν ο Darren Star ήρθε με το σενάριο του πιλοτικού επεισοδίου, δεν χρειάστηκε να παρακολουθήσω μαθήματα ή να κάνω ένα γρήγορο master class στην οπτική γωνία της Candace Bushnell.

Εκείνη την εποχή, ήσουν σταρ του κινηματογράφου. Πολύ λίγοι αστέρες του κινηματογράφου άλλαξαν στην τηλεόραση—ήσουν κάπως πρωτοπόρα. Ήταν μια μεγάλη απόφαση;

Όχι ακριβώς. Ήμουν μια ηθοποιός που έψαχνε πολλά, και κάθε ηθοποιός που θαύμαζα δούλευε σε κάθε μέσο. Αν έπαιρναν έναν ρόλο, τον έκαναν. Μεγάλο, μικρό, δεν είχε σημασία. Εκείνη την εποχή, το HBO ήταν κυρίως ένας χώρος για αθλήματα - ήταν ανδροκρατούμενο, και όλες οι σειρές με σενάριο ήταν ανδροκεντρικές. Το HBO, για μένα, ήταν σαν κάτι που είχαν οι πλούσιες οικογένειες στο σπίτι τους. Εγώ δεν το είχα. Ένα πιλοτικό επεισόδιο για το HBO είχε τη δική του ξεχωριστή αύρα. Έτσι, όταν μου προσφέρθηκε το σενάριο για το Sex and the City , το βρήκα πραγματικά συναρπαστικό. Το έδωσα στον μεγαλύτερο αδερφό μου, τον Pippin, και στον Matthew. Και οι δύο το διάβασαν και είπαν, κατηγορηματικά, χωρίς δισταγμό, «Πρέπει να το κάνεις αυτό».

Παρόλο που είσαι η Κάρι Μπράντσο, θα έλεγες ότι είσαι μια «Κάρι»;

Ποια είμαι; Είμαι πιθανώς ένας συνδυασμός. Μοιράζομαι μερικά από τα ενδιαφέροντα της Κάρι και σίγουρα τα συναισθήματά της για τη Νέα Υόρκη και με λιγότερο έντονο τρόπο, την αγάπη της για τα παπούτσια και τη μόδα - αλλά η αγάπη της Κάρι είναι έντονη και απόκοσμη.

Αφήνεις τις κόρες σου να δανείζονται τα παπούτσια σου;

Η θλιβερή αλήθεια είναι ότι δεν τους κάνουν πια. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν κάνει πραγματικά επιδρομές στην ντουλάπα μου ή κάτι τέτοιο. Θα γίνουν 16 τον Ιούνιο και τους αρέσουν τα ρούχα, αλλά δεν παίζουν ρόλο στη ζωή τους. Σίγουρα έχουν ιδέες για το πώς θέλουν να νιώθουν και να φαίνονται όταν βγαίνουν από την πόρτα, αλλά δεν φαίνεται να τους αποσπά την προσοχή αυτό.

Όταν ήσουν μικρή, σε ποιον είχες ερωτική αδυναμία;

Στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Συγκεκριμένα, στην ταινία "The Way We Were "... και στον Χάμπελ Γκάρντινερ. Είχα μια αφίσα του σε φυσικό μέγεθος. Έχει μια μαγική ομορφιά - δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, αλλά όταν χαμογελάει, το φως αστράφτει στο μπροστινό του δόντι.