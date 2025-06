Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ κερνάει χωνάκια παγωτό περαστικούς στη Νέα Υόρκη

Με χαλαρή διάθεση και ένα πλατύ χαμόγελο, η διάσημη ηθοποιός, που έγινε ιδιαίτερα γνωστή από τη σειρά «Sex And The City», Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, βγήκε στους δρόμους της Νέας Υόρκης και κέρασε περαστικούς από ένα παγωτό χωνάκι.

Η πρωταγωνίστρια της γνωστής σειράς μπήκε μέσα σε ένα βανάκι ενός παγωτατζή και δέχτηκε τις παραγγελίες των περαστικών. Φορώντας ένα λευκό παντελόνι, ένα λευκό t-shirt και ένα καρό σακάκι, η Πάρκερ ετοίμαζε τις παραγγελίες και τις παρέδιδε στους ξαφνιασμένους πελάτες οι οποίοι της ζητούσαν μια αναμνηστική φωτογραφία.

Οι πελάτες είχαν την ευκαιρία να διαλέξουν ανάμεσα σε τέσσερις γεύσεις οι οποίες έφεραν το όνομα ή το χαρακτηριστικό από κάθε χαρακτήρα της σειράς. «Summer in The City Swirl», «The Cherry Bradshaw», «Miranda's Rainbow Sprinkle», «Chocolate York Goldenblatt».

Η κίνηση αυτή, αν και φάνηκε στην αρχή αυθόρμητη, ήταν μέρος της διαφημιστικής καμπάνιας για τη νέα σεζόν του «And Just Like That», το σίκουελ του «Sex And The City» όπου η Πάρκερ υποδύεται την γνωστή σε όλους μας Carrie Bradshaw.

Όπως είναι φυσικό, η ουρά που σχηματίστηκε μπροστά από το βανάκι ήταν τεράστια με τον κόσμο να περιμένει υπομονετικά να παραλάβει από τα χέρια της ηθοποιού το χωνάκι του.