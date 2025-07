Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Αποκαλύπτει για πρώτη φορά «Ναι, είχα σχέση με τον Νίκολας Κέιτζ»

Μια αποκάλυψη που δεν περιμέναμε έκανε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ κατά την διάρκεια της συνέντευξης που έδωσε στην τηλεοπτική εκπομπή «Watch What Happens Live with Andy Cohen», επιβεβαιώνοντας έτσι μια φήμη που κυκλοφορούσε καιρό που ήθελε εκείνη και τον Νίκολας Κέιτζ να έχουν δημιουργήσει δεσμό όταν συνεργάστηκαν στην ταινία «Honeymoon in Vegas» (1992).

Όταν ο παρουσιαστής την ρώτησε σχετικά με όλα όσα ακούγονταν, εκείνη δεν δίστασε να παραδεχθεί: «Ναι, ναι, είχα σχέση μαζί του» αφήνοντάς τον εμβρόντητο. «Έχουμε να συζητήσουμε κάποια πράγματα τότε» της απάντησε και εκείνη συμπλήρωσε ότι το ειδύλλιο αυτό ήταν σύντομο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Λίγες ώρες αργότερα και για πρώτη φορά, ο Νίκολας Κέιτζ έκανε δηλώσεις στο E! News και είπε: «Νοιαζόμουν για την Σάρα... Δεν πέρασα όμως το ''τεστ της μαμάς''. Θυμάμαι ότι είχαμε πάει με την μητέρα της στο ''Russian Tea Room'' για δείπνο και δεν ξέρω αν έφταιγε το μπλε δερμάτινο μπουφάν μοτοσικλέτας Vanson που φορούσα (το οποίο έχω ακόμα) ή η ιγμορίτιδά μου, αλλά δεν την ξανάκουσα από τότε...».

Θυμίζουμε ότι η ηθοποιός είναι παντρεμένη από το 1997 με τον Μάθιου Μπρόντερικ και έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, ενώ ο Νίκολας Κέιτζ έχει παντρευτεί πέντε φορές και τελευταία του σύζυγος είναι η Ρίκο Σιμπάτα με την οποία παντρεύτηκε το 2021.