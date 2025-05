Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ποζάρει στο Instagram ακούγοντας... Έλλη Κοκκίνου

Το reboot της αγαπημένης σειράς Sex and the City πρόκειται να επιστρέψει στις οθόνες μας πολύ σύντομα, στις 29 Μαΐου, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τις αγαπημένες Carrie, Miranda και Charlotte. Πλέον πενηντάρες, οι τρεις φίλες συνεχίζουν να ζουν τη ζωή τους στην πάντα απαιτητική και προκλητική Νέα Υόρκη.

Ο δημιουργός Michael Patrick King μεταφέρει με μαεστρία το πνεύμα του "Sex and the City" στις σύγχρονες προκλήσεις της ενηλικίωσης, των σχέσεων και της προσωπικής εξέλιξης. Οι Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon και Kristin Davis επαναλαμβάνουν τους εμβληματικούς τους ρόλους, ενώ το καστ συμπληρώνουν οι Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker και John Corbett.

Το καστ της Max Original του "And Just Like That" εμφανίστηκε για τη φωτογράφιση της 3ης σεζόν στο Crane Club στη Νέα Υόρκη την Τετάρτη.

Στα αξιοσημείωτα η Carrie, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ που έκλεψε τις εντυπώσεις καθώς εμφανίστηκε υπέρλαμπρη φορώντας μια μπλε τουαλέτα της Vivienne Westwood, με τετράγωνη λαιμόκοψη, μακριά εφαρμοστά μανίκια, εμφανείς ραφές και τσιμπημένη μέση. Ολοκλήρωσε το look με μαύρες σατέν ανοιχτές γόβες της Nomasei Paris, με λουράκια στον αστράγαλο που αντικατοπτρίζουν τις δομημένες γραμμές της τουαλέτας. Μια αστραφτερή τσάντα Fregoli box, κοσμήματα Fred Leighton και Nikos Koulis και ένα εντυπωσιακό χτένισμα με κυματισμούς ριγμένα στο πλάι ολοκλήρωσαν την εμφάνιση.



Το ενδιαφέρον ωστόσο είναι ότι σε ανάρτησή της στο Instagram, η διάσημη πρωταγωνίστρια ποζάρει υπό τους ήχους μουσικής επιτυχίας της δικής μας Έλλης Κοκκίνου, «Αποκάλυψη».

Βεβαίως η σταρ αξίζει να σημειωθεί ότι έχει ιδιαίτερη αδυναμία στην ελληνική μουσική ενώ αγαπημένη της είναι η Άννα Βίσση. Αυτό εξάλλου έχει τονίσει η ίδια καθώς ερωτηθείσα από Έλληνα δημοσιογράφο τι αγαπά περισσότερο από την Ελλάδα εκείνη απάντησε ενθουσιασμένη «Άννα Βίσση! Αγαπώ την Άννα Βίσση! Φιλιά στην Άννα Βίσση».

Αυτό είναι το τραγούδι της Έλλης Κοκκίνου:

Το "Sex and the City" είναι μια από τις πιο επιδραστικές και αναγνωρίσιμες κωμικοδραματικές σειρές στην ιστορία της τηλεόρασης. Με βάση τα βιβλία της Candace Bushnell, η σειρά προβλήθηκε αρχικά από το HBO μεταξύ 1998 και 2004, ενώ ακολούθησαν δύο κινηματογραφικές ταινίες και η spin-off σειρά "And Just Like That...".



Η σειρά ακολουθεί τις ζωές τεσσάρων γυναικών – της Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), μιας αρθρογράφου που γράφει για το σεξ και τις σχέσεις, της Miranda Hobbes (Cynthia Nixon), μιας κυνικής δικηγόρου, της Charlotte York (Kristin Davis), μιας ρομαντικής γκαλερίστας, και της Samantha Jones (Kim Cattrall), μιας δυναμικής και σεξουαλικά απελευθερωμένης ειδικού στις δημόσιες σχέσεις – καθώς πλοηγούνται στις περιπλοκές της αγάπης, της φιλίας, της καριέρας και του σεξ στη Νέα Υόρκη.



Το "Sex and the City" ήταν πρωτοποριακό για την εποχή του, καθώς συζητούσε ανοιχτά και με χιούμορ θέματα που τότε θεωρούνταν ταμπού, όπως η γυναικεία σεξουαλικότητα, οι σχέσεις, οι γάμοι, οι χωρισμοί, η φιλία, η μητρότητα, η καριέρα και οι κοινωνικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Η σειρά έγινε γνωστή για τους έξυπνους διαλόγους της, την αίσθηση του χιούμορ, και φυσικά, για τις εμβληματικές επιλογές μόδας της Carrie Bradshaw.

Επιρροή



Η σειρά όχι μόνο καθόρισε την ποπ κουλτούρα της εποχής, αλλά άνοιξε και το δρόμο για τη συζήτηση γύρω από θέματα που αφορούν τις γυναίκες, δίνοντας φωνή σε προβληματισμούς και εμπειρίες που πολλές ταυτίστηκαν. Παρά τις επικρίσεις για ορισμένες πτυχές της, η επιρροή της στο τηλεοπτικό τοπίο και στην ανάδειξη γυναικείων ιστοριών είναι αναμφισβήτητη.