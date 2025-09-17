Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Η περιουσία των 200 εκατομμυρίων δολαρίων και η ταινία με την αμοιβή - ρεκόρ

Είναι αναμφισβήτητο ότι, ο θρυλικός ηθοποιός και σκηνοθέτης που έφυγε από την ζωή στα 89 του χρόνια, άφησε πίσω του ανεξίτηλο το σημάδι του στην βιομηχανία του κινηματογράφου. Αυτό που δεν γνωρίζαμε μέχρι πρότινος όμως είναι ότι άφησε πίσω του και μια τεράστια περιουσία, που εκτιμάται σε περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια.

Τα χρήματα που κέρδισε κατά την διάρκεια της μακρόχρονης πορείας του από την υποκριτική και τη σκηνοθεσία ήταν διόλου ευκαταφρόνητα, καθώς η καριέρα του διήρκεσε πάνω από έξι δεκαετίες. Στην οικονομική του ευημερία όμως σημαντικό ρόλο επαιξαν και οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες που σχετίζονται με το «Sundance Project».

Στις διάσημες αμοιβές του περιλαμβάνονται... περίπου 500.000 δολάρια για την ταινία «The Sting» (1973), περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια για το «A Bridge Too Far» (1977), 3,5 εκατομμύρια δολάρια για το «The Electric Horseman» (1979), 4 εκατομμύρια δολάρια για το «Indecent Proposal» (1993) και έναν βασικό μισθό ρεκόρ 11 εκατομμυρίων δολαρίων για το «The Last Castle» (2001). Σημαντικά ποσά προήλθαν επίσης από πνευματικά δικαιώματα, για ταινίες που σκηνοθέτησε, όπως τα «Ordinary People» και «Quiz Show».

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ κατείχε επίσης ένα εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο ακινήτων. Ανάμεσα στα πιο διάσημα ακίνητα ήταν ένα ράντσο κοντά στο Σάντανς της Γιούτα, διάσημο για τα γυρίσματα της ταινίας «The Horse Whisperer». Κατείχε επίσης μεγάλες εκτάσεις γης στη Γιούτα, συμπεριλαμβανομένης μιας έκτασης περίπου 1.800 στρεμμάτων, μεγάλο μέρος της οποίας προστατεύεται από το πρόγραμμα «Nature Conservancy». Και κάτι ακόμα... Το πρώην κτήμα του στην κοιλάδα Νάπα, γνωστό ως «Danza del Sol», εκτεινόταν σε δέκα στρέμματα και αντανακλούσε την ισχυρή του σχέση με τη φύση και την τέχνη.

Στα τέλη του 2024, ο Ρέντφορντ πούλησε επίσης το παραθαλάσσιο σπίτι του στο Τίμπουρον της Καλιφόρνια, έναντι εκτιμώμενου ποσού 4,65 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ στο παρελθόν, είχε στην κατοχή του και άλλα ακίνητα, συμπεριλαμβανομένων κατοικιών στη Νέα Υόρκη (Μανχάταν), το Μαλιμπού, το Άσπεν και τη Σάντα Φε.