Πέθανε ο ηθοποιός Τέρενς Σταμπ - Ήταν ο στρατηγός Ζοντ σε ταινίες του «Σούπερμαν»

Την τελευταία του πνοή άφησε ο Βρετανός ηθοποιός Τέρενς Σταμπ, οποίος είχε αγαπηθεί μέσα από τον ρόλο του στρατηγού Ζοντ που υποδύθηκε στις ταινίες «Σούπερμαν» και «Σούπερμαν ΙΙ».



Ο γνωστός ηθοποιός που απολαύσαμε στις ταινίες του «Σούπερμαν» «έφυγε» από τη ζωή την Κυριακή (17.08.2025) σε ηλικία 87 ετών και τον θάνατό του επιβεβαίωσε η οικογένειά του Τέρενς Σταμπ με μία συγκινητική δήλωση.



«Αφήνει πίσω του ένα εξαιρετικό έργο, τόσο ως ηθοποιός όσο και ως συγγραφέας, που θα συνεχίσει να συγκινεί και να εμπνέει τους ανθρώπους για πολλά χρόνια. Ζητούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας σε αυτή τη θλιβερή στιγμή», αναφέρει η ανακοίνωση.

Φιλμογραφία και διακρίσεις

Ο ηθοποιός γεννήθηκε στο East End του Λονδίνου και έχει πρωταγωνιστήσει και σε άλλες ταινίες, όπως οι «Theorem», «A Season in Hell», «Οι περιπέτειες της Priscilla, της Βασίλισσας της Ερήμου». Ο Τέρενς Σταμπ ήταν ένα από τα πιο λαμπερά ζευγάρια της Βρετανίας με την Τζούλι Κρίστι, με την οποία πρωταγωνίστησε στην ταινία «Far From the Madding Crowd» το 1967.



Επίσης ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός έλαβε διάφορες διακρίσεις κατά τη διάρκεια της καριέρας του, συμπεριλαμβανομένης μιας Χρυσής Σφαίρας το 1962 για την ερμηνεία του στο ρόλο του Μπίλι Μπαντ και ενός βραβείου καλύτερου ηθοποιού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών το 1965 για την ερμηνεία του στο φιλμ «Ο Συλλέκτης».



Έλαβε επίσης υποψηφιότητες για Όσκαρ και BAFTA για την ερμηνεία του στην ταινία «Μπίλι Μπαντ», καθώς και μια δεύτερη υποψηφιότητα για BAFTA το 1994 για τον ρόλο του στην ταινία «Οι περιπέτειες της Priscilla, της Βασίλισσας της Ερήμου».