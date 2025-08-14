Η τραγική ιστορία του πανύψηλου Νιγηριανού που ενσάρκωσε το θρυλικό τέρας στην ταινία «Alien»

Η ταινία Alien (1979) του Ρίντλεϊ Σκοτ, με τις ανατριχιαστικές σκηνές τρόμου και τα πρωτοποριακά ειδικά εφέ, καθόρισε τη σύγχρονη επιστημονική φαντασία και το είδος του τρόμου.

Ωστόσο, πίσω από το θρυλικό εξωγήινο τέρας, κρύβεται μια ιστορία που λίγοι γνωρίζουν και αφορά έναν άγνωστο Νιγηριανό, τον Μπολάτζι Μπαντέτζο.

Ο Μπαντέτζο, ένας φοιτητής καλών τεχνών από τη Νιγηρία, βρέθηκε κατά τύχη στο ρόλο του εξωγήινου όταν τον ανακάλυψε ο υπεύθυνος κάστινγκ του Σκοτ σε μια παμπ του Σόχο. Το εντυπωσιακό ύψος του, πάνω από δύο μέτρα, και η αδύνατη σιλουέτα του τον καθιστούσαν ιδανικό για να ενσαρκώσει το εξωγήινο πλάσμα, που είχε σχεδιάσει ο σουρεαλιστής καλλιτέχνης Χ.Ρ. Γκίγκερ.

Διαβάστε αναλυτικά τη συγκλονιστική προετοιμασία που έκανε για τον εμβληματικό ρόλο του «Alien» αλλά και το τραγικό φινάλε.