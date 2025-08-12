Η ανατριχιαστική στιγμή που τεράστιο έντομο στέκεται στον λαιμό της Τζένιφερ Λόπεζ σε συναυλία

Ένας απρόσκλητος επισκέπτης και μια ανατριχιαστική στιγμή έγιναν γρήγορα viral από την τελευταία συναυλία της Τζένιφερ Λόπεζ στο Καζακστάν.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο φαίνεται ένα τριζόνι να περπατά πάνω στο σώμα της τραγουδίστριας του «Let's Get Loud» κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της την Κυριακή 10 Αυγούστου 2025 στο Αλμάτι, την πρώην πρωτεύουσα του Καζακστάν.

Η Λόπεζ σταμάτησε να τραγουδάει και άφησε ένα μικρό γέλιο καθώς το έντομο προχωρούσε από τη μέση της στο στήθος της. Συνέχισε την ερμηνεία της καθώς σκαρφάλωνε μέχρι τον λαιμό της, προτού τελικά το διώξει με μια κίνηση.



«Με γαργαλούσε», είπε η τραγουδίστρια καθώς έβαζε το χέρι της στον λαιμό της.

Η Λατίνα σταρ ανέβασε και η ίδια ένα βίντεο από τη συνάντηση με το τεράστιο έντομο στο Instagram της μετά τη συναυλία.

Το βίντεο αρχικά ανέβηκε σε έναν λογαριασμό στο Instagram, τον οποίο χειρίζεται θαυμαστής της εκρηκτικής τραγουδίστριας και η ανάρτηση κατακλύστηκε από σχόλια για τον επαγγελματισμό της JLo.

«Αυτό είναι ξεκαρδιστικό, Θεέ μου», έγραψε ένας θαυμαστής.



«Δεν δίστασε καν! Επαγγελματικό επίπεδο», είπε ένας άλλος .



«Τυχερό έντομο», έγραψε ένας άλλος χρήστης.

Ένας τέταρτος θαυμαστής σχολίασε: «Το χειρίστηκε τόσο καλά, εγώ θα είχα καταρρεύσει ακριβώς στο σημείο».

Η Λόπεζ βρίσκεται στην περιοδεία της με τίτλο «Up All Night», η οποία ξεκίνησε στην Ισπανία τον περασμένο μήνα. Εμφανίστηκε στην Τουρκία, την Πολωνία, την Ουγγαρία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Αίγυπτο πριν κατευθυνθεί στην Ασία για εμφανίσεις στην Αρμενία, το Καζακστάν και το Ουζμπεκιστάν.



Η επόμενη εμφάνισή της έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Τρίτη 12 Αυγούστου 2025, στη Σαρδηνία της Ιταλίας.

