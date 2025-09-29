Τζένιφερ Λόπεζ: «Το διαζύγιο με τον Μπεν Άφλεκ ήταν το καλύτερο πράγμα που μου έχει συμβεί»

Έχει περάσει ένας χρόνος και λίγο από τότε που η Τζένιφερ Λόπεζ αποφάσισε πως έφτασε η ώρα να χωρίσει τον Μπεν Άφλεκ. Ήταν Αύγουστος του 2024 όταν η τραγουδίστρια και ηθοποιός κατέθεσε την αίτηση διαζυγίου έχοντας μείνει παντρεμένη μαζί του από τον Ιούλιο του 2022. Το ζευγάρι είχε αρραβωνιαστεί ξανά το 2002, αλλά φαίνεται πως έπρεπε το λάθος τους να επαναληφθεί για να κλείσει οριστικά το όποιο απωθημένο τους. «Ο χωρισμός μας ήταν το καλύτερο πράγμα που μου έχει συμβεί επειδή με άλλαξε. Με βοήθησε να μεγαλώσω και να εξελιχθώ με έναν τρόπο που το είχα ανάγκη» παραδέχτηκε σε συνέντευξή της στο CBS News Sunday Morning.

«Πώς μπορεί να λειτουργήσει όλο αυτό;»

Η Τζέι Λο βρέθηκε στο δελτίο του CBS στο πλαίσιο της προώθησης του δραματικού μιούζικαλ «Kiss of the Spider Woman» στο οποίο πρωταγωνιστεί ως η Γυναίκα Αράχνη και βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ στις 10 Οκτωβρίου. «Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος. Κάθε στιγμή στο πλατό, κάθε στιγμή που έπαιζα αυτόν τον ρόλο ήμουν τόσο χαρούμενη και μετά γυρνούσα πίσω στο σπίτι δεν ήταν και τόσο ωραία. Και αναρωτιόμουν συνεχώς πώς μπορεί να λειτουργήσει όλο αυτό;»

Στο ίδιο μήκος κύματος

Πριν από μερικούς μήνες ο Μπεν Άφλεκ είχε πει σε συνέντευξή του για τον χωρισμό τους. «Υπάρχει μια τάση να βλέπουμε τους χωρισμούς και να θέλουμε να εντοπίσουμε τις βαθύτερες αιτίες πίσω από αυτούς. Η αλήθεια είναι πολύ πιο καθημερινή και απλή από ό,τι πιθανώς θα πίστευε ο κόσμος ή από ό,τι θα είχε ενδιαφέρον. Ναι, δεν υπάρχει σκάνδαλο, σαπουνόπερα, ίντριγκα. Είναι απλώς μια ιστορία δύο ανθρώπων που προσπαθούν να καταλάβουν τη ζωή και τις σχέσεις με τον τρόπο που όλοι το κάνουμε συνήθως».