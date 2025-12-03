Τζένιφερ Λόπεζ: «Φωτιά» το βίντεο που πόσταρε για να προμοτάρει τις συναυλίες της στο Λας Βέγκας

Τον πιο έξυπνο και σέξι τρόπο για να διαφημίσει τις συναυλίες της στο Λας Βέγκας - που θα γίνουν από 30 Δεκεμβρίου έως 3 Ιανουαρίου και από 6 - 28 Μαρτίου- και να ξεπουλήσει τα εισιτήρια σκέφτηκε η Τζένιφερ Λόπεζ και πόσταρε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram ένα βίντεο που πολλοί έκριναν ότι ήταν άκρως προκλητικό. Οι γυμνασμένοι κοιλιακοί της, αλλά και οι διάσημοι γλουτοί της ήταν σε πρώτο πλάνο με το μικροσκοπικό μπικίνι που επέλεξε να φορέσει να μην κρύβει σχεδόν τίποτα.

«Θα σας δω αυτον τον μήνα στο JLo Show στο Vegas! Ποιό τραγούδι θέλετε να πω;» ήταν η λεζάντα που συνόδευε το βίντεο.

Η προσωπική της προπονήτρια, Τρέισι Άντερσον, σχολίασε κάτω από την ανάρτηση: «Το Λας Βέγκας είναι τόσο τυχερό που σε έχει πίσω!!!», ενώ η Χάιντι Κλουμ της έκανε like.

Οι νέες συναυλίες σηματοδοτούν την επιστροφή της Τζένιφερ Λόπεζ στο Λας Βέγκας μετά την προηγούμενη σειρά συναυλιών - ρεκόρ, JENNIFER LOPEZ: ALL I HAVE στο Planet Hollywood Resort & Casino.

Η Eve Barlow μάλιστα της εφημερίδας The Guardian είχε γράψει για την προηγούμενη συναυλία της: «Δύο ώρες έντονης ψυχαγωγίας». Απόψε, η Lopez υποσχέθηκε να μας δώσει ό,τι είχε και μας χάρισε ένα καταπληκτικό πάρτι».