Τζένιφερ Λόπεζ: Έκοψε χορευτές από οντισιόν επειδή ανήκαν σε αυτό το ζώδιο;

Για μια φήμη που κυκλοφορούσε για εκείνη τα τελευταία χρόνια αποφάσισε να μιλήσει η Τζένιφερ Λόπεζ κατά την διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή Whatch What Happens Live. Θυμίζουμε ότι η πρωταγωνίστρια του Glee, Χέδερ Μόρις, είχε ισχυριστεί το 2022 ότι η διάσημη τραγουδίστρια κάποτε απέκλεισε πιθανούς χορευτές από την οντισιόν για την περιοδεία της, επειδή ανήκαν στο ζώδιο της Παρθένου.



Και είχε πει χαρακτηριστικά: «Μπήκε στην αίθουσα και είπε: «Σας ευχαριστώ πολύ, έχετε δουλέψει τόσο σκληρά. Αν υπάρχουν Παρθένοι στην αίθουσα, μπορείτε απλώς να σηκώσετε το χέρι σας;». Στη συνέχεια, αφού κάτι ψιθύρισε στην βοηθό της, τους κοίταξε και είπε, «Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε». Και εκείνοι έφυγαν, καθώς αποκλείστηκαν. Τις περισσότερες φορές σε μια οντισιόν χορού, δεν πληρώνεσαι, είσαι εκεί από τις 10 το πρωί και κάνεις οντισιόν μέχρι τις 6 το απόγευμα». Παραδέχθηκε όμως ότι δεν ήταν παρούσα σε αυτή τη συγκεκριμένη οντισιόν, αλλά ότι άκουσε την ιστορία από άλλα αξιόπιστα άτομα. «Όταν ένα άτομο λέει κάτι, μπορεί να είναι αλήθεια. Όταν όμως πολλά άτομα λένε το ίδιο πράγμα, τότε είναι σίγουρα αλήθεια» είχε υποστηρίξει.

«Είμαι σίγουρη, ότι ήξεραν ότι αστειευόμουν. Ή μήπως ένιωθαν ότι δεν αστειευόμουν; Ποιος ξέρει; Αλλά αστειευόμουν εντελώς. Μου αρέσει να αστειεύομαι! Ίσως είχα κάποια στιγμή πρόβλημα με έναν Παρθένο και σκέφτηκα, «Αν κάποιος είναι Παρθένος εδώ, ας φύγει!» Αλλά δεν το εννοούσα! Αλλά μπορεί όντως κάποιοι να έφυγαν και στην συνέχεια να είπαν όλα αυτά» απάντησε η Τζένιφερ Λόπεζ.

Αληθινή ή όχι η φήμη, κανείς δεν ξέρει, πάντως έχει ενδιαφέρον το ότι ο πρώην σύζυγος της J-Lo, Marc Anthony, είναι Παρθένος.