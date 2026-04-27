Τζένιφερ Λόπεζ: Οι viral κοιλιακοί της και το extreme physical πρόγραμμα που τη διατηρεί σέξι στα 56

Δεν είναι εύκολο να είσαι Νο1 επί χρόνια στην παγκόσμια μουσική σκηνή! Αυτό θέλει κόπο, θέλει τρόπο, θέλει timing και σωστές παρέες, σίγουρα όμως θέλει και πειθαρχία και η Τζένιφερ Λόπεζ τα γνωρίζει όλα αυτά πολύ καλά!

Είναι στρατιώτης

Η 56χρονη ηθοποιός αγαπά τη γυμναστική και ξέρει πως αν δεν έχει σούπερ φυσική κατάσταση, τα σόου που κάνει είναι πολύ δύσκολο να βγουν, ειδικά όσο μεγαλώνει.

Για τον λόγο αυτό περνά πολλές ώρες καθημερινά στο γυμναστήριο με τους κατάλληλους trainers που έχουν «κουμπώσει» πάνω της το ιδανικό για εκείνη πρόγραμμα ώστε να έχει αυτό το αποτέλεσμα που απολαμβάνουμε όλοι μας επί σκηνής.

Δεν υπάρχουν γιορτές και αργίες! Η Λόπεζ είναι στρατιώτης και θα την πετύχεις στο gym κάθε ώρα της ημέρας να τα δίνει όλα και να μας αφήνει κι εμάς να δούμε λίγους… κοιλιακούς με τα post που ανεβάζει στα social media και γίνονται αμέσως viral!