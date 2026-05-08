Ντούρου Τουρκνάς: Η πιο όμορφη αθλήτρια στον κόσμο που καθηλώνει

Η Ντουρού Τουρκνάς είναι παίκτρια του βόλεϊ στην ομάδα Zeren Spor, όμως ο λόγος που τραβάει την προσοχή δεν είναι μόνο οι αγωνιστικές της ικανότητες.

Η νεαρή Τουρκάλα παρόλο το νεαρό της ηλικίας της, έχει τραβήξει την προσοχή στον χώρο του αθλητισμού καθώς θεωρείται μια από τις πολύ ταλαντούχες παίκτριες. Είναι λίμπερο και ξεχωρίζει για την ταχύτητα και τα αντανακλαστικά της, ενώ το γεγονός ότι μπορεί να προβλέψει το παιχνίδι των αντιπάλων και να αντιδράσει την κάνει μια από τις πολλά υποσχόμενες παίκτριες στην γειτονική χώρα.

Πέρα από τις ικανότητές της στο παρκέ, η τρομερή της εξωτερική εμφάνιση κάνει και αυτή την διαφορά. Η Τουρκνάς είναι αρκετά ενεργή και στα social media και οι ακόλουθοί της την έχουν χαρακτηρίσει ως την ομορφότερη παίκτρια βόλεϊ στον κόσμο. Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η 21χρονη βολεϊμπολίστρια ανεβάζει φωτογραφίες από αγώνες και προπονήσεις, αλλά και φωτογραφίες που ποζάρει γεμάτη γλύκα, κάνοντας τον ανδρικό πληθυσμό να... παραμιλάει στα σχόλια.

Οι ειδικοί γύρω από το βόλεϊ στην Τουρκία αναφέρουν πως η νεαρή αθλήτρια συνδυάζει αυτοπεποίθηση με ταλέντο και αθλητική πειθαρχία, ενώ τα ΜΜΕ έχουν να γράψουν και να που μόνο θετικά λόγια για αυτήν.