Η κόρη πρώην θρύλου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξεσηκώνει τα πλήθη με τις σέξι πόζες της

Η κόρη του παλαίμαχου θρύλου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Πόλ Σκόουλς, αναστάτωσε τους ακολούθους της στο Instagram με μια εντυπωσιακή φωτογράφιση.

Η Αλίσια Σκόουλς ανέβασε μερικές φωτογραφίες με ένα αποκαλυπτικό νεγκλιζέ και... έριξε το Instagram, καθώς οι 104.000 ακόλουθοί της έσπευσαν να την αποθεώσουν. Οι περισσότεροι αντιδρούσαν με emoji που εξέφραζαν θαυμασμό και καρδιές, ενώ μερικοί εκφράστηκαν λέγοντας σχόλια του τύπου: «Hot hot hot» ή «Πανέμορφη». Ένας μάλιστα της είπε πως «Θα αποθηκεύσω κάθε μία από αυτές».

Η 24χρονη γυναίκα όμως πέρα από το Instagram, ακολούθησε και αυτή τον αθλητισμό όχι όμως το άθλημα του πατέρα της. Η Αλίσια είναι αθλήτρια του νέτμπολ, ένα άθλημα με το οποίο ασχολήθηκε από την ηλικία των οκτώ ετών και δεν το εγκατέλειψε ποτέ. Μάλιστα έχει εκπροσωπήσει με επιτυχία την Αγγλία σε όλα τα επίπεδα, από τις νεανικές ομάδες μέχρι την εθνική γυναικών. Σήμερα αγωνίζεται στην London Pulse, με την οποία έφτασε και στον μεγάλο τελικό και στην κατάκτηση του Netball Super Cup το 2025.