Ποια είναι η Κέιλα Σίμονς που θεωρείται ως η «πιο σέξι βολεϊμπολίστρια» (pic)

Η Σίμονς έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως η «πιο σέξι βολεϊμπολίστρια του κόσμου». Η Αμερικανίδα πρώην αθλήτρια ανεβάζει συχνά στιγμιότυπα που τραβούν την προσοχή των θαυμαστών της.





Η Σίμονς διαθέτει σχεδόν ένα εκατομμύριο ακόλουθους στο Instagram, όπου μοιράζεται συχνά φωτογραφίες από την καθημερινότητά της, αναδεικνύοντας την εντυπωσιακή της εμφάνιση και τη ζωή της μετά τον αθλητισμό.

Από αστέρι του βόλεϊ σε μοντέλο και influencer



Πριν ξεκινήσει την καριέρα της ως μοντέλο και influencer, η Σίμονς ήταν από τα αστέρια της ομάδας βόλεϊ του Marshall University. Μετά την αποφοίτησή της αποφάσισε να ασχοληθεί με το μόντελινγκ, εξηγώντας ότι ο κολεγιακός αθλητισμός της χάρισε σημαντικές εμπειρίες αλλά και πολύτιμα μαθήματα.





Μάλιστα, έχει αποκαλύψει ότι στο παρελθόν οι υπεύθυνοι του πανεπιστημίου της είχαν ζητήσει να διαγράψει το Instagram της, θεωρώντας ότι ορισμένες φωτογραφίες ήταν ακατάλληλες. «Ένιωθα ότι δεν μπορούσα να αγκαλιάσω το σώμα μου και ταυτόχρονα να παίζω το άθλημα που αγαπώ», είχε πει.