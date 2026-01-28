Σίντνεϊ Σουίνι: Προκαλεί και σαγηνεύει ποζάροντας με super sexy εσώρουχα της νέας της συλλογής

Το 28χρονο «it» girl του Χόλιγουντ που ακούει στο όνομα Σίντνεϊ Σουίνι, μόλις μια ημέρα μετά το βίντεο που την δείχνει να κρεμάει σουτιέν στην πινακίδα Hollywood, κίνηση που προκάλεσε αντιδράσεις, αποκάλυψε την νέα συλλογή εσωρούχων της που φέρουν την υπογραφή Syrn και πόζαρε φορώντας δαντελένια μαύρα σουτιέν, ασορτί ζαρτιέρες και κάλτσες μέχρι τους μηρούς, αλλά και λευκά εσώρουχα, bodies και homewear κοιτώντας παιχνιδιάρικα το φωτογραφικό φακό.

«Τα εσώρουχα είναι ένας τόσο διασκεδαστικός τρόπος για να εκφραστείς. Νιώθεις θηλυκή και δυνατή. Ήθελα να δημιουργήσω κάτι μέσα στο οποίο οι γυναίκες μπορούν να κινούνται ανάμεσα σε όλες τις διαφορετικές εκδοχές του εαυτού μας. Μου αρέσει να κάνω θαλάσσιο σκι, να ντύνομαι για το κόκκινο χαλί και μετά να γυρίζω σπίτι για να αγκαλιάσω τα σκυλιά μου. Δεν είμαι ένα πράγμα, καμία γυναίκα δεν είναι» ανέφερε.

Στο δελτίο τύπου μάλιστα για το λανσάρισμα της νέας της σειράς η πρωταγωνίστρια της ταινίας Eden, εξηγεί: «Στην 6η Δημοτικού φορούσα μέγεθος DD και μισούσα τα σουτιέν που έπρεπε να φοράω. Όταν αγόρασα το πρώτο μου χαριτωμένο σουτιέν που μου έκανε πραγματικά... Η φιλοσοφία του brand είναι να δημιουργούμε για διαφορετικά σώματα».