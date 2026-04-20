Σίντνεϊ Σουίνι: Εμφανίστηκε γυμνή στη σειρά Euphoria - «Εξευτελίζεται», γράφουν οι fans της

Η Σίντνεϊ Σουίνι σόκαρε το τηλεοπτικό κοινό του «Euphoria», καθώς στα νέα επεισόδια εμφανίζεται ολόγυμνη αφού η Κάσι, η ηρωίδα που υποδύεται στη σειρά του HBO Max αναγκάζεται να δημιουργήσει λογαριασμό στο OnlyFans για να καταφέρει να πληρώσει τον γάμο των ονείρων της!

Η σειρά επέστρεψε στην πλατφόρμα στις 12 Απριλίου μετά από διακοπή τεσσάρων χρόνων και -όπως όλα δείχνουν- θα είναι πιο αποκαλυπτική και τολμηρή από ποτέ!

Euphoria fans APPALLED at Sydney Sweeney being 'degraded' in new X-rated fetish scenes https://t.co/FfNVKBCoWj — Weekend Magazine (@weekendmagazine) April 20, 2026

«Κάποιος να τη σώσει»

Η Σουίνι έκανε δυναμικό comeback στη σειρά αφού θέλει να δείξει πως η Κάσι θα κάνει τα πάντα για να μην χάσει την πλούσια ζωή που τόσο επιθυμεί. Στα νέα επεισόδια του 3ου κύκλου οι τηλεθεατές την είδαν να εμφανίζεται χωρίς ρούχα θέλοντας να δημιουργήσει νέο content για τη σελίδα της στο OnlyFans. Η Κάσι λοιπόν εμφανίζεται σε ένα γήπεδο του μπέιζμπολ στην αρχή με το στήθος ακάλυπτο και πασαλειμένο με παγωτό που λιώνει και στη συνέχεια φορώντας μόνο αθλητικό εξοπλισμό και κρύβωντας τα επίμαχα σημεία του κορμιού της!

Πώς όμως το εξέλαβαν αυτό οι τηλεθεατές της σειράς; Οι περισσότεροι σχολίασαν στα social media πως η Σουίνι ξεφτιλίζεται με αυτά που κάνει. «Γιατί μειώνει έτσι τον εαυτό της;», «Κάποιος να σώσει τη Σουίνι», «Πώς το δέχτηκε αυτό για την καριέρα της;», «Πόσο δεύτερη είναι» και «Καθόλου αυτοπεποίθηση», ήταν μερικά μόνο από τα σχόλια που έγραψαν…