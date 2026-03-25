Σίντνεϊ Σουίνι: Στο σινεμά με εσώρουχα και ζαρτιέρες... τρώει με παιχνιδιάρικη διάθεση ποπ κόρν

Χωρίς αμφιβολία η Σίντνεϊ Σουίνι μας έχει συνηθίσει σε προκλητικές εμφανίσεις, όμως κάθε φορά καταφέρνει να ξεπερνάει τον εαυτό της και να μας εκπλήσσει με τις sexy πόζες της.

Η διάσημη Αμερικανίδα ηθοποιός ενθουσίασε τους followers της στο instagram ποστάροντας φωτογραφίες μέσα σε έναν κινηματογράφο, μόνο που η αμφίεσή της δεν ήταν αυτή που συνηθίζεται μέσα σε έναν τέτοιο χώρο. Εσώρουχα με δαντέλα, ζαρτιέρες και ψηλοτάκουνες γόβες σε συνδυασμό με παιχνιδιάρικο και προκλητικό ύφος, κόκκινα τριαντάφυλλα και ποπ κορν, όλα ήταν στο concept της νέας καμπάνιας εσωρούχων της με την υπογραφή SYRN.

«Μια μικρή γεύση από την ξελογιάστρα συλλογή Syrn» έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τις φωτογραφίες.