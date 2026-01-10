Σίντνεϊ Σουίνι: Ποζάρει εντελώς γυμνή και αποκαλύπτει ουλές από μια παιδική ηλικία γεμάτη αδρεναλίνη

Ελάχιστα άφησε στην φαντασία μας η Σίντνεϊ Σουίνι που αποκάλυψε τα πάντα, ποζάροντας εντελώς γυμνή, καλυμμένη με χρυσή μπογιά, για το εξώφυλλο του περιοδικού W. Η ιδέα της φωτογράφισης σχετίζεται με την αναβίωση της διάσημης σκηνής θανάτου της Shirley Eaton στην ταινία Goldfinger από το franchise του James Bond και στις διάφορες πόζες βλέπουμε την 28χρονη ηθοποιό να κρύβει με τα χέρια το στήθος της και να κοιτά την κάμερα γονατισμένη σε έναν βελούδινο καναπέ ή να είναι ξαπλωμένη ολόγυμνη στον καναπέ φορώντας μόνο ένα κολιέ.

Στην συνέντευξη που παραχώρησε, αποκάλυψε μια παιδική ηλικία γεμάτη αδρεναλίνη και είπε ότι φέρει μια ουλή δίπλα στο μάτι της από ένα τρομερό ατύχημα με wakeboarding σε ηλικία 10 ετών, όταν η άκρη της σανίδας της έκοψε το πρόσωπό της και χρειάστηκαν 17 ράμματα.

Θυμήθηκε επίσης ότι έσπασε έναν σύνδεσμο στο γόνατό της ενώ έκανε ποδήλατο, αφήνοντας μια ουλή που «δεν έφυγε ποτέ», αλλά και αποκάλυψε μια ακόμα ουλή - το αποτέλεσμα ενός ανεξήγητου δαγκώματος το οποίο υπέστη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της πρόσφατης ταινίας της Eden στην Αυστραλία. Όπως είπε αυτή η παιδική αφοβία, την ακολουθεί και στην ενηλικίωση.

«Υπάρχουν πολλά πράγματα που με τρομάζουν, αλλά αυτό δεν με σταματάει», είπε, προσθέτοντας ότι αν κάτι την τρομάζει, συνήθως είναι αναγκασμένη να το κάνει ούτως ή άλλως, όπως η ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο, παρά τον φόβο της για τα ύψη. «Θα ουρλιάζω σε όλη τη διαδρομή, αλλά μετά θα θέλω να το ξανακάνω».

Η Σίντνεϊ Σουίνι αναφέρθηκε επίσης στα στυλιστικά λάθη της από τα νεανικά της χρόνια, αποκαλύπτοντας ότι μερικά από τα πρώτα της τακούνια ήταν στην πραγματικότητα sneakers Converse με σφήνες, μια προσπάθεια να νιώσει ψηλότερη όταν πήγαινε Γυμνάσιο.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης εξομολογήθηκε ότι ενώ ονειρευόταν να ασχοληθεί με την υποκριτική από μικρή ηλικία, διαπίστωσε ότι η πραγματικότητα του επαγγέλματος είναι πολύ διαφορετική από αυτήν που φανταζόταν. Ως παιδί, το μόνο που είχε να κάνει ήταν να παίζει χαρακτήρες - κάτι που γινόταν πραγματικότητα - αλλά εκείνη «δεν είχε ιδέα για όλα τα άλλα που συνέβαιναν μαζί του».