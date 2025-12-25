Χριστουγεννιάτικη «βόμβα»: Η Σίντνεϊ Σουίνι ζευγάρι με γνωστό ποδοσφαιριστή της Μίλαν

Το 2025 μπορεί να φτάνει σιγά-σιγά στο τέλος του, ακόμα και στις τελευταίες μέρες όμως η φημολογία και οι απρόσμενες ειδήσεις κρατούν ζεστό το ενδιαφέρον του κόσμου. Μπορεί λόγω των εορτών να μην έχουμε αγωνιστική δράση στα μεγάλα πρωταθλήματα του ποδοσφαίρου, τα ιταλικά Μέσα πάντως κυκλοφόρησαν μια φήμη για ένα νέο ζευγάρι, το οποίο θα... τρελάνει τον κόσμο.

Σύμφωνα με το Gazzeta Dello Sport, η εντυπωσιακή ηθοποιός Σίντνεϊ Σουίνι και ο Αμερικανός επιθετικός της Μίλαν, Κρίστιαν Πούλισικ, είναι το νέο καυτό ζευγάρι της showbiz. Μέχρι στιγμής, τα σενάρια αυτά δεν έχουν επιβεβαιωθεί, ενώ και οι δύο τους αυτή τη περίοδο δεν βρίσκονται σε σχέση. Η Σουίνι χώρισε πρόσφατα από τον Τζόναθαν Νταβίνο και ο Πούλισικ ήταν σε σχέση με την Αλέξα Μέλτον (παίκτρια του γκολφ), πριν λήξουν τον δεσμό τους. Μένει να δούμε, αν η φημολογία των τελευταίων ωρών θα επιβεβαιωθεί...