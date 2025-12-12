Η αλήθεια της Σίντνεϊ Σουίνι: Πέρασε από ανιχνευτή ψεύδους και αποκάλυψε αν έχει κάνει πλαστική

Η Σίντνεϊ Σουίνι εκτός από σάλο με το λογοπαίγνιο στην περίφημη διαφήμιση των τζιν της American Eagle απασχολεί τα μέσα -συχνά πυκνά- και για την εξωτερική της εμφάνιση. Η ηθοποιός διέψευσε τις φήμες ότι έχει υποβληθεί σε πλαστική επέμβαση στο στήθος, περνώντας από ανιχνευτή ψέματος μαζί με τη συμπρωταγωνίστριά της στην ταινία «Housemaid», Αμάντα Σάιφρεντ.

«Υπάρχει μια ερώτηση που απασχολεί τους πάντες τελευταία και πρέπει απλώς να τη θέσω: το στήθος σου είναι αληθινό;», τη ρώτησε η Σάιφρεντ σε ενότητα που δημοσίευσε το Vanity Fair την Πέμπτη.

«Ναι», απάντησε γελώντας η Σίντνεϊ Σουίνι. «Δεν έχω κάνει ποτέ καμία επέμβαση πουθενά». Ο χειριστής του ανιχνευτή ψέματος επιβεβαίωσε ότι η 28χρονη σταρ του «Euphoria» ήταν ειλικρινής. «Μπορώ να τα αγγίξω;», αστειεύτηκε η 40χρονη Σάιφρεντ. «Φυσικά», απάντησε παιχνιδιάρικα η Σουίνι.