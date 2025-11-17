Σόφι Κάνινγκχαμ - Σίντνεϊ Σουίνι: Η προκλητική λεζάντα στην κοινή τους φωτογραφία

Οι δυο τους ήταν ανάμεσα στο κοινό στον αγώνα Nascar και η Σουίνι, όπως ήταν λογικό, έκλεψε τη δόξα από τους οδηγούς.



Πολλοί οδηγοί ήθελαν να γνωρίσουν την διάσημη ηθοποιό, οπότε οι φωτογραφίες τους μαζί της άρχισαν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, ωστόσο, η συνάντηση με την μπασκετμπολίστρια ήταν αυτή που τράβηξε την περισσότερη προσοχή.



Η σταρ της Indiana Fever δημοσίευσε μια φωτογραφία της να χαμογελάει δίπλα στην ηθοποιό. Τίποτα... μεμπτό με αυτό, ενδεχομένως μάλιστα και η ανάρτησή της να ήταν και τελείως αδιάφορη αν δεν είχε κάνει το εξής σχόλιο η ίδια:



«Μία από εμάς ξέχασε το στήθος της στο σπίτι» έγραψε και προκάλεσε χαμό αντιδράσεων.

one of us forgot our tits at home 😜 @sydney_sweeney pic.twitter.com/tcwK2VqtEh — Sophie Cunningham (@sophaller) November 2, 2025

Αναφερόταν, φυσικά, στα... πλούσια προσόντα της Σουίνι, η οποία μάλιστα πρόσφατα στην εκδήλωση του Variety Power of Women έκανε μια ηχηρή δήλωση αυτοδιάθεσης και ανεξαρτησίας.



Η επιλογή της Σουίνι να φορέσει ένα διαφανές φόρεμα χωρίς σουτιέν, έκανε τον γύρο των ταμπλόιντ και συζητήθηκε. Για κάποιους ήταν ακόμη μια προσπάθεια της να αναπαραχθεί το όνομα της περισσότερο από συνήθως. Για άλλους η σταρ έκανε μια ξεκάθαρη τοποθέτηση για την απελευθέρωση του γυναικείου σώματος στη δημόσια σφαίρα.

What Sydney Sweeney looks like in real life pic.twitter.com/7tVtrFc4YN — TaraBull (@TaraBull) November 11, 2025

Από την άλλη, η Κάνινγκχαμ αναρρώνει αυτή τη στιγμή από σοβαρό τραυματισμό στους συνδέσμους, τον οποίο υπέστη σε έναν αγώνα τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους.



Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και τώρα βρίσκεται σε διαδικασία αποκατάστασης. Αναμένεται να είναι έτοιμη για την έναρξη της σεζόν του WNBA του 2026.