Η Σαμπαλένκα το έκανε ξανά και... «γονατίζει» το Instagram

Η Aρίνα Σαμπαλένκα ήταν απλά εντυπωσιακή καθώς γιόρτασε την κατάκτηση της κορυφής στο παγκόσμιο τένις με την ολοκλήρωση της σεζόν.

Χρήστος Μπατάκας

Η 27χρονη Λευκορωσίδα έχει κυριαρχήσει το 2025, κατακτώντας τέσσερις τίτλους, συμπεριλαμβανομένου του US Open τον Σεπτέμβριο.

Η Σαμπαλένκα αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στους τελικούς του WTA στη Σαουδική Αραβία. Μόλις έφτασε στο Ριάντ για την διοργάνωση, η τέσσερις φορές νικήτρια σε Grand Slam παρέλαβε το τιμητικό τρόπαιο καθώς κλείνει τη σεζόν στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης.

Η διάσημη τενίστρια πόζαρε με υπερηφάνεια δίπλα στο τρόπαιο φορώντας ένα λαμπερό κοστούμι, το οποίο συνδύασε με ένα αποκαλυπτικό μπουστάκι. 

Η σούπερ σταρ του τένις δημοσίευσε τις φωτογραφίες της στο Instagram, γράφοντας στη λεζάντα: «Τα διαμάντια είναι οι καλύτεροι φίλοι ενός κοριτσιού και το τρόπαιο για το Νο. 1 του κόσμου έχει πολλά από αυτά, άραγε».

Η ανάρτηση της Σαμπαλένκα έλαβε γρήγορα περισσότερα από 200.000 likes - συμπεριλαμβανομένων αυτών του Νόβακ Τζόκοβιτς, η Κόκο Γκοφ και η Πάουλα Μπαντόσα.

Υπήρξαν, φυσικά, και πολλά ενθουσιώδη σχόλια. Ο επίσημος λογαριασμός της WTA έγραψε: «Είμαστε εμμονικοί».

Και ένας θαυμαστής της Λευκορωσίδας συμπλήρωσε: «Η Βασίλισσα του κορτ».

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Γράφουμε ιστορία βήμα βήμα». Και ένας ακόμη χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σχολίασε: «Είσαι ένα διαμάντι».

Η Σαμπαλένκα στη «Μάχη των Φύλων»

Η μάχη των φύλων στο τένις έχει πλέον και επίσημα ημερομηνία αλλά και το μέρος, όπου θα διεξαχθεί. Ο φιλικός αγώνας μεταξύ του Νικ Κύργιου και της Αρίνα Σαμπαλένκα θα πραγματοποιηθεί στις 28 Δεκεμβρίου στο Ντουμπάι, όπως ανακοινώθηκε επίσημα την Τρίτη (04/11).

Η Νο 1 στον κόσμο θα αντιμετωπίσει έτσι τον Ελληνοαυστραλό αθλητή, ο οποίος λόγω τραυματισμών δεν έχει καταφέρει να βρεθεί στα κορτ τους τελευταίους μήνες, με τον εν λόγω φιλικό αγώνα να συγκεντρώνει τα βλέμματα όλου του φίλαθλου κοινού.

