Η Σαμπαλένκα είχε την ευκαιρία να φωτογραφηθεί μαζί με τον Γιώργο Καραγκούνη

Το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης στο ταμπλό των γυναικών και κάτοχος 4 τίτλων grand slam, Αρίνα Σαμπαλένκα, βρίσκεται στην χώρα μας μαζί με τον ελληνικής καταγωγής σύντροφό της Γιώργο Φραγκούλη.

Η τενίστρια που έχει δηλώσει πολλές φορές πόσο πολύ αγαπάει την Ελλάδα είχε μια ξεχωριστή συνάντηση. Συγκεκριμένα συναντήθηκε με τον Γιώργο Καραγκούνη, φωτογραφήθηκαν μαζί και δημοσίευσαν την φωτογραφία στο Instagram.