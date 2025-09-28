Σπορ Τένις Γιώργος Καραγκούνης

Η Σαμπαλένκα είχε την ευκαιρία να φωτογραφηθεί μαζί με τον Γιώργο Καραγκούνη

Η διάσημη τενίστρια και ο Έλληνας σύντροφός της πόζαραν μαζί με τον σπουδαίο Γιώργο Καραγκούνη.

AΠΕ ΜΠΕ
Το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης στο ταμπλό των γυναικών και κάτοχος 4 τίτλων grand slam, Αρίνα Σαμπαλένκα, βρίσκεται στην χώρα μας μαζί με τον ελληνικής καταγωγής σύντροφό της Γιώργο Φραγκούλη. 

Η τενίστρια που έχει δηλώσει πολλές φορές πόσο πολύ αγαπάει την Ελλάδα είχε μια ξεχωριστή συνάντηση. Συγκεκριμένα συναντήθηκε με τον Γιώργο Καραγκούνη, φωτογραφήθηκαν μαζί και δημοσίευσαν την φωτογραφία στο Instagram.

printscreen Instagram
printscreen Instagram

