«Εκθαμβωτική»: Το αβυσσαλέο ντεκολτέ της Σαμπαλένκα έριξε το TikTok (vid)

Η Αρίνα Σαμπαλένκα ξέρει πως να συγκεντρώνει τα βλέμματα των θαυμαστών της, είτε με τις επιδόσεις της στα courts, είτε με τις αποκαλυπτικές εμφανίσεις της.

Αυτή τη φορά, μαγνήτισε το ενδιαφέρον των οπαδών του τένις δημοσιοποιώντας ένα... ιδιαίτερο βίντεο στο TikTok, στο οποίο άφηνε ελάχιστα στη φαντασία.

Η 27χρονη Λευκορωσίδα σταρ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το BNP Paribas Open στο Indian Wells, που διεξάγεται αυτή την εβδομάδα, όμως ανάμεσα στις προπονήσεις της, βρήκε το χρόνο για να μοιραστεί με τους ακολούθους της στα κοινωνικά δίκτυα το εντυπωσιακό της outfit.

Οι θαυμαστές της έμειναν... άφωνοι μόλις είδαν το βίντεο, αφού η πρωταθλήτρια του τένις επέλεξε ένα τολμηρό σύνολο, το οποίο παρουσίαζε τα πλούσια προσόντα της. Η 27χρονη Σαμπαλένκα εμφανίστηκε φορώντας ένα δερμάτινο μπουφάν και από μέσα ένα μαύρο αποκαλυπτικό πουκάμισο με ντεκολτέ.

Η Λευκορωσίδα σταρ, κατόπιν, ξεκίνησε να χορεύει, φορώντας ένα γούνινο καπέλο στο κεφάλι και οι ακόλουθοί της στο TikTok έσπευσαν να την αποθεώσουν στα σχόλια.

«Υπόκλιση» από τους χιλιάδες ακολούθους

Η αποκαλυπτική δημοσίευση της Σαμπαλένκα έγινε viral μέσα σε μόλις λίγα λεπτά και στα σχόλια έγινε... χαμός. Ένας χρήστης του TikTok έγραψε: «Ουάου! Άψογη!» και ένας άλλος προσέθεσε: «Σαμπαλένκα, είσαι εκθαμβωτική».

Ένας τρίτος σημείωσε: «Η αγαπημένη μας παίκτρια είναι η ντίβα που είναι». Άλλος ένας σχολίασε: «Πανέμορφη» κι ένας ακόμα της έγραψε: «Τέλεια».

Οι δημοσιεύσεις της Σαμπαλένκα που προκάλεσαν... εγκεφαλικά

Αυτή, βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που η Αρίνα Σαμπαλένκα μοιράζεται με τους θαυμαστές της φωτογραφίες και βίντεο που παρουσιάζουν το καλλίγραμμο κορμί της.

Έκανε... επίδειξη του εντυπωσιακού της σώματος, φορώντας ένα ροζ μπικίνι κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών της διακοπών σε εξωτικό προορισμό, ενώ στο παρελθόν είχαν προηγηθεί εμφανίσεις με κοντό μαύρο μπλουζάκι, όσο απολάμβανε το ηλιοβασίλεμα.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, η 27χρονη Λευκορωσίδα θέλει να αφήσει πίσω της την ήττα από τη Ριμπάκινα στο Αυστραλιανό Όπεν, επιστρέφοντας στους τίτλους. Υπενθυμίζουμε, πως η Σαμπαλένκα έχει κατακτήσει συνολικά στην καριέρα της 4 Grand Slam και βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης.