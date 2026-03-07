Η Σαμπαλένκα δεν αποχωρίζεται το πανάκριβο μονόπετρό της ούτε στα κόρτ (video)

Η Αρίνα Σαμπαλένκα επικράτησε με 6-4, 6-2 στον δεύτερο γύρο απέναντι στη Γιαπωνέζα Χιμένο Σακατσούε στο Indian Wells, όπως το θέμα συζήτησης δεν ήταν η νίκη της, αλλά το γεγονός ότι αγωνίστηκε φορώντας το πανάκριβο μονόπετρό της.

Η νούμερο ένα τενίστρια στον κόσμο αρραβωνιάζεται τον Ελληνοβραζιλιάνο επιχειρηματία Γιώργο Φραγκούλη, και το δώρο των αρραβώνων της δεν το αποχωρίζεται ούτε όταν είναι στα κόρτ. Όπως ήταν φυσικό οι δημοσιογράφοι της έκαναν ερωτήσεις σχετικά με το πως είναι να αγωνίζεται με ένα τόσο πολύτιμο και βαρύ δαχτυλίδι με την ίδια να απαντάει ανοιχτά λέγοντας: «Νιώθω πολύ άνετα με αυτό και είναι πολύ λαμπερό. Ελέγξαμε διπλά αν υπήρχε πιθανότητα να χάσω κάποιο διαμάντι, και δεν υπήρχε καμία. Έτσι ένιωθα αρκετά σίγουρη που το φορούσα, ελπίζοντας μάλιστα ότι ίσως αποσπάσει και την προσοχή της αντιπάλου μου».

😂 Jajaja, Sabalenka es la mejor



🗣 "Comprobamos dos veces si existía la posibilidad de perder un diamante del anillo durante el partido, así que me sentí segura. Es cómodo, brillante y espero que mis rivalen se distraigan con los diamantes".

pic.twitter.com/4LLEoKoQw9 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) March 7, 2026

Στην συνέχεια αποκάλυψε πως δεν περίμενε την πρόταση γάμου από τον διευθύνοντα σύμβολο της Oakberry, ενώ είπε πως η ομάδα της γνώριζε για την έκπληξη. «Είδα τον Γιώργο και έκλαιγα τη μισή ώρα, γιατί νόμιζα ότι φαινόμουν άσχημη, απροετοίμαστη, και όμως ήταν μια τόσο όμορφη στιγμή. Σταμάτησα τα πάντα και ζήτησα από τον βιντεογράφο και τον φωτογράφο να σιγουρευτούν ότι το πρόσωπό μου δεν θα φαινόταν (στις φωτογραφίες), μόνο το δαχτυλίδι, πλάγια πλάνα και από πίσω, για να μην σοκαριστείτε από το πώς έδειχνα. Αλλά ήταν μια όμορφη στιγμή».

Τέλος όταν ρωτήθηκε τι έχει μάθει ο ένας για τον άλλον, η ίδια απάντησε με χιούμορ: «Τι έχω μάθει για εκείνον; Ότι του αρέσει πολύ το OakBerry», και αντίστοιχα «Τι έχει μάθει εκείνος για μένα; Ότι είμαι τρελή».