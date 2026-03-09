Τζόκοβιτς και Τσιτσιπάς πήγαν για... shopping πριν το διπλό

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αγωνιστεί σήμερα (9/3,23:30) για πρώτη φορά μαζί με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο διπλό του Indian Wells.

Αντίπαλοι τους οι κάτοχοι του τίτλου και Νο3 του φετινού ταμπλό, Αρεβάλο και Μάτε Πάβιτς.

Θυμίζουμε οτι ο Έλληνας τενίστας έχει αποκλειστεί στον α' γύρο απο τον Καναδό Σαποβάλοφ με σκορ (2-1). Από την άλλη ο «Νόλε» αντιμετωπίζει σήμερα (9/3) τον Αμερικανό, Αλεξάνταρ Κοβάσεβιτς, για την φάση των 32 του Indian Wells.

Τι έκαναν οι δυο τενίστες πριν από τον αγωνα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανακοίνωσε με μια χιουμοριστική φωτογραφία στα social media το νέο του συμπαίκτη στο διπλό του τουρνουά. «Το νέο σας δίδυμο στο διπλό του Indian Wells. Ανυπομονώ να παίξω μαζί σου Νόβακ».

Συγκεκριμένα, οι δύο αθλητές ποζάρουν χαμογελαστοί έξω από ένα σούπερ μάρκετ κάνοντας βόλτα με ένα καρότσι.