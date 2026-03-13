Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο απίθανος διάλογος με ταξιτζή στο Λος Άντζελες (pic)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δημοσίευσε στα social media, έναν διάλογο που είχε με ταξιτζή στην Αμερική.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έγραψε, ότι ο ταξιτζής τον ρώτησε τι είναι το τένις καθώς το μπέρδεψε με το πόλο. Έπειτα ο οδηγός μπέρδεψε και το κροκέ και με τα... κρουασάν. Η συζήτηση συνεχίστηκε με τον Τσιτσιπά και τον οδηγό να κουνούν απλά το κεφάλι τους.

«Ο οδηγός του Uber στο Λος Άντζελες με ρώτησε αν το τένις είναι "αυτό με τα άλογα".

Εγώ είπα όχι.

Μου λέει: "Α, σωστά, αυτό είναι το κρουασάν".

Εννοούσε το κροκέ.

Και οι δυο μας κουνήσαμε το κεφάλι και συνεχίσαμε τη συζήτηση».

Τι είναι όμως το κροκέ που μπέρδεψε ο ταξιτζής με «αυτό με τα άλογα» και το είπε και κρουασάν;

«Αυτό με τα άλογα» είναι το πόλο, όπου οι παίκτες καβαλάνε άλογα και τρέχουν σε μεγάλο γήπεδο όπου με ένα μακρύ ξύλινο ρόπαλο χτυπάνε μια μικρή μπάλα και προσπαθούν να τη βάλουν ανάμεσα σε δύο δοκάρια για γκολ.

Το κροκέ είναι ένα παιχνίδι με ξύλινα ραβδιά, μπάλες, και σύρματα σε σχήμα ημικυκλίου τοποθετημένα στο έδαφος, από τα οποία περνάνε από μέσα οι μπάλες.

Δείτε την δημοσίευση του: