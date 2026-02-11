Ο Τσιτσιπάς νίκησε τον Ριντερκνές στην πρεμιέρα του στο Ρότερνταμ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε τη νίκη στην πρώτη του αναμέτρηση στο τουρνουά 500 βαθμών της ATP στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, το ABN AMRO Open, αφήνοντας εκτός συνέχειας τον Γάλλο Αρτούρ Ριντερκνές, Νο28 του κόσμου με 2-0 σετ (7-5, 6-3).

Ο Έλληνας τενίστας δεν δυσκολεύτηκε πολύ απέναντι στον 30χρονο Γάλλο, αν και έφτασε σε break στην τελευταία του ευκαιρία για να πάρει το προβάδισμα στο πρώτο σετ, στο οποίο και οι δύο αθλητες έκαναν hold στα σερβίς τους μέχρι και το 5-5. Στο δεύτερο σετ ο Τσιτσιπάς έπαιξε πολύ καλό τένις, έφτασε σε break νωρίτερα, στο 3-1, και κατάφερε να φτάσει εύκολα στο 2-0 με 6-3.

Ήδη στον επόμενο γύρο τον περιμένει ο Ολλανδός Μπότικ Φαν ντε Ζάντσχουλπ (Νο65 ATP) ο οποίος νωρίτερα είχε επικρατήσει του Γάλλου Λούκα Πάβλοβιτς με 2-0.

Πως εξελίχθηκε η αναμέτρηση

Οι δύο αθλητές έδειξαν κυριαρχία στο σερβίς τους από την αρχή του πρώτου σετ αφού μέχρι και το 4-4 κανένα game δεν έφτασε στο αβαντάζ. Ο Ριντερκνές είχε την πρώτη ευκαιρία για break στο ένατο game, ο Τσιτσιπάς όμως κατάφερε να το «σβήσει» και οι δύο αθλητές έφτασαν στο 5-5. Ο Τσιτσιπάς υπερασπίστηκε το σερβίς του για το 6-5 και στο σερβίς του Γάλλου κατάφερε να χτίσει ευκαιρία για break και set point, την οποία δεν άφησε ανεκμετάλλευτη.