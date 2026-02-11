Η Σάκκαρη πέρασε το εμπόδιο της Γκράτσεβα και προκρίθηκε στις «8» της Ντόχα

Η Μαρία Σάκκαρη κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βαρβάρα Γκράτσεβα και να πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά του τουρνουά 1000 βαθμών της Ντόχα.

Η Σάκκαρη κατάφερε να επικρατήσει με 2-0 σετ (7-6, 6-0) αλλά χρειάστηκε να γυρίσει το σκορ στο πρώτο σετ και μάλιστα δύο φορές για να πάρει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Με αυτή την εμφάνιση εξασφάλισε για 4η φορά την πρόκρισή της στην τελική οκτάδα του τουρνουά της Ντόχα στην καριέρα της. Θυμίζουμε ότι το 2021 είχε φτάσει μέχρι τα προημιτελικά, ενώ το 2022 και το 2023 μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Πλέον θα περιμένει να μάθει την αντίπαλό της στο προημιτελικό που θα είναι η νικήτρια του ματς μεταξύ της Πολωνής Ίγκα Σφιόντεκ (No2 WTA) και της Αυστραλής Ντάρια Κασάτκινα (WTA No61). Θυμίζουμε ότι στους πρώτους γύρους είχαν προηγηθεί οι νίκες της Ελληνίδας της επί της Τουρκάλας Ζεϊνέπ Σονμέζ και της Ιταλίδας Τζασμίν Παολίνι (Νο8 WTA) και μάλιστα χωρίς να χάσει ούτε ένα σετ.

Πως εξελίχθηκε η αναμέτρηση

Η Σάκκαρη δεν ξεκίνησε καλά τον αγώνα και η Γκράτσεβα με δύο break κατάφερε να προηγηθεί με 3-0 στα game, η Ελληνίδα όμως κατάφερε να βρει τον εαυτό της και να ισοφαρίσει σε 3-3. Η Γαλλίδα πέτυχε ακόμα ένα break και έφτασε στο 5-3. Μάλιστα στο 10ο game είχε ευκαιρία για set point, το οποίο έσβησε η Ελληνίδα. Η Σάκκαρη κατάφερε να γυρίσει και πάλι το σκορ για το 6-6 και να στείλει το πρώτο σετ στο tie-break. Εκεί πήρε από νωρίς το προβάδισμα και έφτασε πρώτη στους 7 πόντους για το 1-0.

Στο δεύτερο σετ η Σάκκαρη είχε την ψυχολογία με το μέρος της και αφού γλίτωσε το break στο πρώτο game σβήνοντας break point της Γκράτσεβα, ήταν επιβλητική στο υπόλοιπο του δεύτερου σετ και έγραψε το 6-0 μέσα σε 28 λεπτά για να πάρει τη νίκη.